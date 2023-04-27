半導體人才培養起來 聯電劉炯朗博士生獎學金每月4萬

聯電（2303）今（27）日表示，人才是半導體持續發展的關鍵，為培育優秀的半導體人才，並感念中央研究院士劉炯朗長期投入電機電子教育，在擔任獨立董事期間對公司經營決策的指導與貢獻，宣布設立「聯電劉炯朗博士生獎學金」，提供每月4萬元給博士生，協助優秀博士級人才發展及投注創新研究，為台灣半導體產業奠定基礎和競爭力。

聯電表示，博士級的研究人才在科學推進和創新研究方面扮演著重要角色，對於半導體產業的發展至關重要，同時也是產業永續發展的關鍵。培育博士級人才，不僅有助於研發和產業創新，還能提升大學教育的師資水準，為半導體產業挹注更多人才能量。

有鑑於此，聯華電子科技文教基金會設置「聯電劉炯朗博士生獎學金」，鎖定半導體元件、製程、材料、設備相關領域，提供符合資格並獲選的博士生，每人每月4萬元獎學金，最長可連續4年，以鼓勵優秀博士班學生專心致力於學術研究，讓博士生無後顧之憂地投入科技創新。

聯電表示，積極為國家及產業培育人才一直是聯電長期努力的方向，除了設置博士生獎學金，已連續13年舉辦「聯電經營管理論文獎」，以鼓勵優秀管理學門論文產出，進一步深耕管理學術界潛力人才培育。聯電也同時推行「校園人才發展計畫」，藉由參與講座分享、實習、企業導師活動，提升大專生對半導體產業的認識。

此外，聯電也規劃「校園職涯座談教練計畫」，以業界專業人員的角度分享未來脈動，提供大專生職涯規劃的參考，協助學子找到適合自己的路。

聯電表示，未來「聯電劉炯朗博士生獎學金」受獎學生將可優先獲得聯電的工作面談機會，並參與聯電舉辦之各項座談及交流活動，得獎人於獎助期間表現優異者，可優先錄用並從優敘薪。申請時間為112年5月1日至5月31日，詳情請參考聯電官網: https://www.umc.com/zh-TW/Html/scholarships。