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南韓電信投資OTT進軍台灣 史哲：「韓兵入關」是警訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
針對南韓OTT即將在下半年度進軍台灣，文化部長史哲（左）呼籲中華電信大力投資內容產業。記者胡經周／攝影
針對南韓OTT即將在下半年度進軍台灣，文化部長史哲（左）呼籲中華電信大力投資內容產業。記者胡經周／攝影

立委張廖萬堅昨天在臉書發文，認為中華電信必須帶頭投資打造台流，才能讓國際看見台灣內容。文化部長史哲今天受訪時指出，南韓三大OTT之一的TVING，其實是南韓的電信所成立投資的OTT，即將在下半年度進軍台灣，然後用的是中華電信打造的5G高速公路，「這個『韓兵入關』的警訊大家要正視面對。」

張廖萬堅指出，南韓三大電信之一KT電信集團旗下TVING，在去年已躍升為南韓國內市占僅次於Netflix的影音串流平台，而且他們2021年宣示將投資5000億韓元（約新台幣119億元）在內容產製上。反觀台灣，台灣電信產業龍頭中華電信，去年對影視內容產製的投資僅1億元。其旗下的HamiTV市占率更僅有整體市場的2.2%。

張廖萬堅主張，中華電信應向南韓KT電信集團看齊，對台灣的影視產業有更多的投入，甚至應直接提出3年100億的投資規畫，一起打造台灣的文化內容產業，成為台流的推手。

史哲表示，中華電信近年民營化，但電信事業其實是特許，從獨占到特許，中華電信所享有的資源建構了台灣非常便利的5G環境，「但是這個5G的高速公路，現在我不得不說是引韓兵入關。」

史哲表示，即將進軍台灣的南韓OTT，是在中華電信所建構的引以為傲的5G的網路穩定性、便利性上，而在我們所建構、引以為傲的5G網路上充斥著國外的內容，「台灣的內容在哪裡？」如果覺得我們的文化內容值得驕傲，「我們就要自己投資自己的內容。」

中華電信 南韓

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