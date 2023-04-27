中華化周漲幅逾40%領軍特用化學股 價量齊揚

特用化學近期表現亮眼，受惠切入電子製程，今（27）日延續近期好表現，中華化（1727）及日勝化攻高漲停，其餘永光、三福化、三晃等表現皆為不錯；其中多檔個股本周漲幅強勢，據統計中華化漲幅46.18%、三晃33%、日勝化20.26%、永光16.62%，整體族群表現亮眼。

台積電宣布2奈米製程進展良好，如期於2025年量產，隨著3奈米製程已進入量產，N3E製程預計於2023年量產，強化版3奈米製程預計2024年下半年量產，帶動今日特用化學族群成為盤面焦點

中華化去年全年營收23.07億元，年增約15%，其進入其他濕式電子化學品布局，跨入半導體、記憶體級封裝測試等產業所使用高階化學品，強化營運收益能量；中華化表現強勢股價今開盤攻高漲停，創下10個月來新高，漲停委買張數逾7,500張。

永光因應Micro LED曲面顯示器，推出光阻劑、次世代保護膠、等產品，助攻產業發展，並表示第三代半導體方面已實現碳化矽基板研磨液循環利用；永光今爆天量，盤中交易量逾7萬張，股價跳空開高上衝，最高至24元，午盤漲多回檔賣壓出現，股價拉回。

三福化受惠新產能開出效益，加上新增半導體、PCB載板等新應用領域，今年營運同樣看漲，且三福化近年切入生技產業，已連續獲利多年，2021年更因受惠疫情紅利的關係，繳出每股盈餘2.43元的佳績。