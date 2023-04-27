聯寶董座靠磨功第一張星國大單到手 併佑驊補億元營收

磁性元件廠商聯寶電子（6821）創立35年，是科技業中少數女性創業案例，董事長譚明珠透露創業第一年的第一張大訂單，是靠她每週搭紅眼班機往返新加坡拚出來的，花一年時間終於讓客戶包下6條線產能，存下第一桶金。

譚明珠熱愛學習，政大企家班畢業後，現在又就讀臺大復旦EMBA，廣結善緣下，包括信邦總經理梁偉銘、動力科技董事長許文昉都親自出席聯寶上櫃前業績發表會，譚明珠總計邀請超過80位貴賓與會，經由她一一唱名致謝，加上臺大EMBA執行長劉啟群及梁偉銘輪流上台致詞，約莫歷時40分鐘才開始進入公司營運說明環節，會場隨時有貴賓合影，跟一般傳統法人說明會十分不同，氣氛宛如EMBA畢業典禮熱絡。

由於聯寶電子超過9成客戶來自網通業，如鴻海及和碩，梁偉銘上台致詞時也期勉聯寶電子成為網通界明珠，顯示兩人好交情。

往返台星 尋求合作機會

聯寶電子從元件、模組做到成品，具備一條龍研發能力，譚明珠透露35年前創業時，就計畫做國際生意，故第一站就鎖定新加坡市場，透過勤快拜訪客戶的方式，成功說服第一個客戶下單，她回憶，當時因為預算緊繃，為了節約，每去一趟新加坡，5點就出發到機場，搭清晨7點飛機，中午12點抵達新加坡機場出關後直奔客戶接待室「蹲點」，到下午5點再搭機飛回台北。

譚明珠指出，返台後還沒辦法休息，必須先直接前往公司實驗室，跟創業其他股東開會討論最新進度，該股東再花3天做出樣品，由譚明珠帶到新加坡跟客戶開會討論。就這樣往返台星兩地長達一年，終於客戶董事長願意接受聯寶合作機會，還邀她一起打球，該客戶一口氣包下6條產線訂單，第一桶金得來不易也讓她心中感激。

聯寶核心業務、未來布局

聯寶磁性元件PoE主要用於IP Cam、VoIP、商用無線AP路由器等，主要是讓網路線能同時供電，減少多一條電源供應線，小型化高頻化趨勢明朗，目前應用範圍也從15W～30W，朝50W邁進。

聯寶以PoE電源類變壓器為核心業務，現也朝智能控制模組及無線充電產品布局，2022年11月以2500萬元收購無線充電品牌佑驊實業無形資產，包括產品與訂單，目標2023年挹注1億元營收，以聯寶2022年營收5.52億元推算，吃下佑驊業績營收就能成長18%。