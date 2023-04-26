景氣未見強勁復甦 聯電下修全年半導體景氣展望

繼台積電下修全年半導體景氣展望，聯電共同總經理王石今日也下修稍早提出的全年半導體產業展望，預估整體半導體景氣（不含記憶體）由原預估下滑低個位數（1~3%），下修至約衰退中個位數（4~6%）；晶圓代工產業年減中個位數（4~6%），也下修至高個位數衰退（7~9%）

王石強調，原本期待下半年景氣復甦，但目前為止，還看不出任何強勁復甦跡象，產業庫存去化速度比預 期還慢。

不過王石表示，聯電今年資本支出仍維持30億美元不變，今年產能預估仍會比去年增加5%；至於平均銷售單價，也預估持平穩定，公司並沒有因產能利用率下滑而降價。

聯電預估本季產能利用率仍維持在70%左右水準，12吋產能利用率高於平均數，8吋低於平均數，而28及22奈米又是高於所有平均數。

值得一提的是，聯電首季各類產品平台全數呈現下滑，本季僅車用會微幅下修，其餘平台出貨持平，似乎也透露產業修正接近尾聲，只是復甦力道緩慢。