美半導體協會成員罕見來台 台積電強調「僅分享晶片法補助細節」

周刊報導，美國半導體協會（SIA）主席等人4月12日罕見來台秘密造訪台積電 ，研判雙方正針對晶片補助法案討論相關議題，台積電今天證實有此行程，但強調是正常產業交流，主要SIA向企業分享有關美國晶片法案的補助規定細節。

據報導，美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer），與副總裁白石（Jimmy Goodrich）等人12日來台造訪台積電總部，除董事長劉德音親自接待，包括甫接任台灣半導體產業協會理事長的資深副總經理侯永清和法務長方淑華等人都出席會面。

台積回應表示，公司長期以來與海、內外的產業協會保持良好互動，隨著全球新冠肺炎疫情逐步緩和，國際間的交流也日益恢復如常。

台積電強調公司為SIA的長期會員，劉德音也擔任台灣半導體協會（TSIA）理事長多年，一直以來皆與SIA交流頻繁，去年就知曉SIA有在規劃今年造訪台灣的行程。

台積電強調，今年4月雙方會面的行程為正常產業交流，與台積電會面，主要為SIA向企業分享有關美國晶片法案的補助規定細節，該分享內容基本與我們的認知相符。

台積電未來亦將持續與各產業及公協會組織維繫穩健且暢通的互動與交流，推動全球半導體產業的發展與成長。

目前台積電正針對是否依美國「晶片與科學法案」提出申請補助，正與美國白宮及相關單位決策人員溝通，針對台積電無法接受項目進行協調。

劉德音上月月底出席台灣半導體產業協會會員大會時說：「有些條件沒辦法接受，還要與美國政府談。」雖然劉德音未透露不能接受的項目，但外界推測是美方新提出對有意申請赴美建廠補助的企業，要求「超額利潤分潤」，以及須提供新設廠區營業祕密資訊，連三星也對這項要求極力反彈，台積電迄今不表態，也是密切關注三星是否提出申請。