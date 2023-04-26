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韋僑智能化新廠落成 明年將主辦全球RFID年度高峰會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
韋僑新廠由董事長曾穎堂(右三)、總經理江鴻佑(左三)等人主持落成啟用。記者宋健生/攝影
韋僑新廠由董事長曾穎堂(右三)、總經理江鴻佑(左三)等人主持落成啟用。記者宋健生/攝影

無線射頻RFID解決方案供應商韋僑(6417)，位於台中大里仁化工業區的新廠今(26)日落成啟用。董事長曾穎堂表示，新廠將採全面自動化與智慧化生產，整體產能也有機會擴增為舊廠的二倍，為未來營運成長做好準備。

曾穎堂同時宣布，韋僑將於2024年第2季在台中主辦RAIN RFID聯盟與NFC forum合辦的年度高峰會議，屆時將會有全球近300人次的關鍵廠商與會，推廣RFID物聯網各產業應用，這是疫情後該兩大聯盟首次在亞洲的大型活動，極具指標意義。

今天的落成啟用儀式，由曾穎堂與總經理江鴻佑主持，台中磐石會長、富旺國際董事長林正雄率領多位會員廠商負責人，以及中菁會長、台數科董事長廖紫岑等人都到場祝賀。

曾穎堂指出，在萬物皆聯網(IoT)的時代，RFID為實體介面連結至虛擬雲端的感應媒介，韋僑身為全球主要RFID設計製造商之一，新廠歷經三年興建，終於在今年第2季完成遷廠，從過去租賃的三個舊廠區，整併為廠辦合一的新廠。

江鴻佑表示，這座新廠占地約6,655坪，投資金額約13億元；全廠不僅導入自動化倉儲，600多台生產設備也完成機聯網，可發揮全面自動化、智能化生產的效益，另外還建置綠能發電、智能電錶，也是一座真正綠能化工廠。

江鴻佑說，韋僑除了持續鎖定醫療、工控及車用市場之外，未來也將加強冷鏈物流產業的佈局。韋僑目前也是全球首家RFID廠商取得ISO 13485醫療器材及IATF 16949汽車行業品質認證者。

韋僑今年第1季合併營收3.29億元，較去年同期成長25.3%，營運持續亮眼。

受惠於RFID應用擴大，以及醫療、工控等新專案陸續量產交貨，韋僑去年合併營收13.15億元、年增20.9%，稅後純益1.90億元、年增68.9%，每股稅後純益4.5元，營收、獲利雙創歷史新高，董事會已通過每股擬配發2.2元現金股利。

營收

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