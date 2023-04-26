鴻海擬推30萬元以下平價電動車 策略長關潤：這不困難

眾所矚目的鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）二月走馬上任後，今日現身台北出席第一場公開亮相活動。但讓人意想不到的是，他出席的是「MIH電動車造型設計大賽」決賽，在現場聽台灣大學生用生澀的簡報技巧、不流暢的英文，報告電動車的想望與造型設計。

即將滿62歲的關潤，一出場就向台灣學子和現場眾多媒體，展現他的兩大亮點：「赤子之心」和「決心」。

「我希望可以啟發他們。」關潤接受採訪時回應，選擇這場活動作為第一次公開亮相，是因為他相信台灣學生的創意，他們的共同目標是讓電動車更先進，無論是國中生、高中生還是大學生，「他們都有很大的潛力！」他描述，這是他喜愛參與的活動，可以教學相長、彼此獲得啟發。

關潤展現的「赤子之心」，是他在現場會和大學生拍肩、握手、驚呼，甚至還蹲下身來仔細端詳學生作品，展現好奇心、熱情及親和力，甚至每次犀利提問前，都會先發言鼓勵「很好的構想」、「很有意思」做開頭。

所謂「決心」，是面對媒體提問：鴻海真的要推出百萬日圓（約新台幣23萬元）的電動車？他毫不閃躲微笑回覆：「這並不困難」。他說，人們已經可以看到平價電動車在市面上出現，例如上海已推出約5000美元的電動車，且還有動力方向盤、安全帶等配備，鴻海會實現親民平價的電動車造車夢想，價格低於1萬美元、且更大台些。

鴻海內部人士透露，關潤的風格相當「紳士」，總帶著不多不少、恰到好處的微笑面對同仁，日前也曾私下造訪MIH辦公室，態度溫和禮貌，與過去鴻海創辦人郭台銘對外「霸氣」形象大不相同。員工形容，「跟現在的劉董（劉揚偉）風格相對接近。」

關潤出生於1961年，是日本長崎縣人，畢業於日本國防大學機械系，主要職涯多在「雷諾日產三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長，在日產汽車（Nissan Motor）體系累計超過三十年產業經驗，還曾派駐英國、美國、大陸、法國等地，具備多國汽車生產製造營運經驗，能為鴻海帶來國際汽車產業鏈視野、以及日系嚴謹的造車經驗。

他擔任集團電動車策略長後，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海指出，關潤將可提供鴻海集團於全球電動車領域佈局對策、集團內電動車業務整合以及產業課題解方。