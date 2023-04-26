公收已達5％成就條件 佳世達提醒諾貝兒股東參與應賣

鴻海（2317）2022年雲端伺服器相關業務營收接近1兆元，其中人工智慧（AI）伺服器占比約為20%，2023年受到ChatGPT爆紅帶動下，集團AI伺服器營收占比有機會進一步成長到30%，這也讓鴻海旗下生產雲端伺服器的工業富聯（FII）原預估2023年業績年增個位數百分比，目前看來增幅有機會擴大至兩位數，優於預期。為何鴻海在雲端伺服器，甚至是AI伺服器這麼強？

2023-04-26 19:22