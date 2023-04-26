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公收已達5％成就條件 佳世達提醒諾貝兒股東參與應賣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）為強化醫療零售通路市場之佈局，掌握樂齡市場先機，以公開收購方式購買諾貝兒寶貝（6844）普通股，佳世達於今（26）日公告，公開收購諾貝兒寶貝普通股已達成就條件，約諾貝兒寶貝增資後股本之5%，提醒諾貝兒股東參與應賣，預計屆滿日後第5個營業日以內辦理交割及收購對價支付事宜。

佳世達上周董事會通過以私募及公開收購方式，投資諾貝兒寶貝股權共約28.54%，希望藉由此投資，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

在公開收購案方面，佳世達預計最高收購數量為500萬股，最低收購數量為175萬3仟股，每股收購價格為210元，收購截止日期為今年5月15日，由於已達最低收購股數，26日公告已達成就條件。

諾貝兒寶貝股份有限公司成立於1997年，為連鎖藥妝及藥局通路業者，以「丁丁藥局」品牌營運，於2021年登錄興櫃。

佳世達

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