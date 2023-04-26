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光洋科處分業外小幅獲利 半導體領域出貨仍是今年重心

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
光洋科表示，以接單情況來看，今年上半年將走出谷底，但復甦步調較為緩慢，預期今年半導體靶材出貨仍是今年成長重心。路透
光洋科表示，以接單情況來看，今年上半年將走出谷底，但復甦步調較為緩慢，預期今年半導體靶材出貨仍是今年成長重心。路透

光洋科（1785）近日公告處分台灣精材持股，每股獲利小幅貢獻0.1元。營運方面該公司表示，以接單情況來看，今年上半年將走出谷底，但復甦步調較為緩慢，預期今年半導體靶材出貨仍是今年成長重心，其中，高階的3奈米應用供貨何時放量是今年營運表現關鍵。

光洋科表示，在專注本業的考量下，該公司近日公告處分台灣精材股份有限公司的持股，總計交易4,616,400股，以每股30元賣出持股，交易總金額為1.38億元，處分利益為6036萬元，貢獻光洋科每股獲利0.1元。

光洋科主要營運的三大領域包括面板、硬碟及半導體，其中，半導體是近幾年逐步提升營運比重中，因此去年在三大營運領域均出現產業修正下，去年全年營收出現衰退約18%。今年第1季營收為48.4億元，較上季下滑6.28%，也較去年同期衰退36.6%。以單季營收來看，首季表現仍未能回升。

對於今年營運展望，該公司表示，訂單谷底應該是去年第4季，只是市況回升的情況並不是強勁的v型反轉，而是較緩慢的復甦，因此首季營收仍較上季小幅下滑。

不過該公司也表示，在面板市場方面，從去年底開始就已有看到復甦，不管是在量或是價都已逐步脫離谷底，今年以來面板市況也仍維持緩步回升步調，對公司營運有正向的帶動。此外，光洋科近幾年在半導體領域的靶材出貨是市場關注重點，今年希望高階製程營運佔比能夠挑戰10%，而未來能否大幅提升該領域出貨的關鍵還是3奈米何時開始放量。

光洋科 半導體

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