鴻海電動車策略長關潤：將推出1萬美元以下電動車
針對鴻海（2317）將推出百萬日圓的電動車？鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）今（26）日表示，你可能已經看到在中國大陸市場，上海五菱汽車發布人民幣3萬元的電動車，這大約是5,000美元，事實上，市場已經存在了，而且是四人座，擁有電動窗、動力方向盤與安全帶等配備，我們（鴻海）會製造更大一點的汽車，售價將低於1萬美元，即使在大陸市場也會推出。
鴻海協助成立的MIH聯盟，今天舉行MIH電動車造型設計大賽決賽，擔任評審之一關潤也現身會場，關潤之前說鴻海將推出百萬日圓（約新台幣23萬元）的電動車，針對此一問題，他做出以上表示。
至於關潤為何參加MIH電動車造型設計大賽的活動？他說，我喜歡參與這樣的活動，可以讓我學習，我喜歡大學生，甚至是高中生或國中生也行，我喜歡啟發學生，學生們有巨大的潛力，可以讓電動車更先進，我喜歡學生，也參與其中，享受這樣的活動。
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