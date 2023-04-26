鴻海電動車策略長關潤：將推出1萬美元以下電動車

針對鴻海（2317）將推出百萬日圓的電動車？鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）今（26）日表示，你可能已經看到在中國大陸市場，上海五菱汽車發布人民幣3萬元的電動車，這大約是5,000美元，事實上，市場已經存在了，而且是四人座，擁有電動窗、動力方向盤與安全帶等配備，我們（鴻海）會製造更大一點的汽車，售價將低於1萬美元，即使在大陸市場也會推出。

鴻海協助成立的MIH聯盟，今天舉行MIH電動車造型設計大賽決賽，擔任評審之一關潤也現身會場，關潤之前說鴻海將推出百萬日圓（約新台幣23萬元）的電動車，針對此一問題，他做出以上表示。