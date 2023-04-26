天鉞電攜手OPTEX 推出安全偵測解決方案搶市

安控廠天鉞電（5251）攜手日本奧泰斯OPTEX集團在26日開展的2023年台北國際安全科技應用博覽會上，推出符合台灣使用情境的多項安全偵測解決方案，包括RedScan光達（Lidar）雷射掃描偵測儀，Fiber SenSys光纖電子圍籬及ViiK車道柵欄機車輛偵測儀。這些新型態感測技術已開始應用在台灣各類高度維安環境。

天鉞電日前宣布取得日本高階感測器品牌奧泰斯（OPTEX）台灣區總代理，預計今年第4季有望貢獻業績，加上來自電子鎖及智慧攝影機兩大事業助攻，法人看好，天鉞電力拚全年轉盈，扭轉連六年虧損困境。

天鉞電表示，天鉞電與OPTEX合作多年，今年進一步取得取得OPTEX台灣地區代理業務，是兩家公司繼設計製造服務外，深化合作廣度，在OPTEX既有高階感測器銷售基礎上，未來將延伸拓展門禁管理影像監控系統及專業監控等綜效。

日本奧泰斯OPTEX集團成立於1979年，從事傳感技術研發與應用，主要產品包括防盜產品、自動門產品、自動化設備控制儀器、環境監測產品等。其中，防盜探測器、自動門探測器取得多項專利，為全球前兩大高階感測器大廠。其產品廣泛應用在世界各國，在各類商業、工業、能源及政府單位等重要場域，包括機場鐵路捷運、石化煉油廠、太陽能核能發電廠、高壓變電設備、資料中心、銀行、矯正機關、軍事設施等重要基礎設施，在防止入侵破壞方面，提供精準且高效的維安方案。

天鉞電去年稅後淨損1,914萬元，每股淨損0.57元，較前年每股淨損2.32元收斂。今年首季營收3,426萬元，年減9.2%。天鉞電說明，首季處於淡季，目前智慧鎖正洽談新機種中，下半年有望量產出貨，依訂單表現，本季營運將優於上季，下半年因新訂單挹注，將有較明顯成長動能，目前來自智慧鎖營收逾三成，其餘為智慧攝影機及感測器等。

目前天鉞電智慧攝影機業務主要聚焦利基市場，並增加車用、運動方面等應用，為產品加值，另一方面，近年集中火力推出的電子鎖應用延伸及擴張，發展各樣態電子鎖，擴大技術及服務量能。