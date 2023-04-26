德儀本季財測展望悲觀 陸行之這麼看

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）預估本季營收41.7~45.3億美元，年減16.5%，比分析師預期的15%降幅更大；預估本季每股盈餘1.62~1.88美元，中間值低於分析師預測的1.83美元，德儀本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至幾個先前未受損的領域；資深半導體產業評論家陸行之提出六點看法，認為德儀庫存問題恐將持續困擾上游晶圓代工及封測產業鏈。

德儀25日盤後公布上季財報及本季財測展望，德儀上季營收下滑11%至43.8億美元，符合分析師預期，但營收萎縮的幅度寫下過去十季以來最大，以晶片類別來看，類比晶片銷售下滑14%，嵌入式處理器銷售成長6.4%，其他的銷售下滑16%。

德儀上季在個人電子產品領域與供應給資料中心伺服器的部門營收分別比去年第4季下滑30%；工業市場營收持平。

近年來對晶片需求暢旺的汽車產業仍是德儀一個強勁的市場，執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，其他領域表現不妙，「當季除了汽車產業外，我們的終端市場都表現疲軟」。

針對德儀的財報及財測展望，陸行之在臉書發文表示，德州儀器 Texas Instruments 好像是全球第一家公布一季度獲利，二季度指引的半導體邏輯產品公司，陸行之認為，「雖然今年上半年營收狀況比晶圓代工廠好很多，但庫存爆棚不遑多讓，看起來這些 IDM 先砍晶圓代工廠訂單，但自己還在撐著不肯減產」。

陸行之特別提出六點看法分享，他表示，德儀第1季營收小幅高於預期，第2季營收指引幾乎持平，2%小幅低於預期；第1季EPS 小幅高於預期，第2季EPS指引小幅低於預期；毛利率65%，營業利潤率44%，雙雙降到2021年低點，表示有價格壓力，但折舊，研發，管理費用下降不容易。

陸行之說，由於下游客戶清庫存，德儀庫存來到歷史新高的6.5個月，季增25%，年增54%，看起來德儀庫存問題會持續困擾上游晶圓代工及封測產業鏈。

另外，第1季資本開支9.8億美元還是居高不下，預期 2023~2026 每年資本開支 50億美元 (vs. 2022年28億美元)，資本開支攀高不切實際。

陸行之表示，德儀說除了車用晶片之外，其他應用都很弱，但台積電（2330）之前在法說會提到車用晶片下半年需求也轉弱了。