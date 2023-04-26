快訊

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

羽球亞錦賽／挑戰第3冠開紅盤 戴資穎直落2闖關

不到一個月！顏寬恒上月底天價交保 中檢今貪汙起訴

德儀本季財測展望悲觀 陸行之這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）預估本季營收41.7~45.3億美元，年減16.5%，比分析師預期的15%降幅更大；預估本季每股盈餘1.62~1.88美元，中間值低於分析師預測的1.83美元，德儀本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至幾個先前未受損的領域；資深半導體產業評論家陸行之提出六點看法，認為德儀庫存問題恐將持續困擾上游晶圓代工及封測產業鏈。

德儀25日盤後公布上季財報及本季財測展望，德儀上季營收下滑11%至43.8億美元，符合分析師預期，但營收萎縮的幅度寫下過去十季以來最大，以晶片類別來看，類比晶片銷售下滑14%，嵌入式處理器銷售成長6.4%，其他的銷售下滑16%。

德儀上季在個人電子產品領域與供應給資料中心伺服器的部門營收分別比去年第4季下滑30%；工業市場營收持平。

近年來對晶片需求暢旺的汽車產業仍是德儀一個強勁的市場，執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，其他領域表現不妙，「當季除了汽車產業外，我們的終端市場都表現疲軟」。

針對德儀的財報及財測展望，陸行之在臉書發文表示，德州儀器 Texas Instruments 好像是全球第一家公布一季度獲利，二季度指引的半導體邏輯產品公司，陸行之認為，「雖然今年上半年營收狀況比晶圓代工廠好很多，但庫存爆棚不遑多讓，看起來這些 IDM 先砍晶圓代工廠訂單，但自己還在撐著不肯減產」。

陸行之特別提出六點看法分享，他表示，德儀第1季營收小幅高於預期，第2季營收指引幾乎持平，2%小幅低於預期；第1季EPS 小幅高於預期，第2季EPS指引小幅低於預期；毛利率65%，營業利潤率44%，雙雙降到2021年低點，表示有價格壓力，但折舊，研發，管理費用下降不容易。

陸行之說，由於下游客戶清庫存，德儀庫存來到歷史新高的6.5個月，季增25%，年增54%，看起來德儀庫存問題會持續困擾上游晶圓代工及封測產業鏈。

另外，第1季資本開支9.8億美元還是居高不下，預期 2023~2026 每年資本開支 50億美元 (vs. 2022年28億美元)，資本開支攀高不切實際。

陸行之表示，德儀說除了車用晶片之外，其他應用都很弱，但台積電（2330）之前在法說會提到車用晶片下半年需求也轉弱了。

德儀 晶圓代工廠

延伸閱讀

德儀營收展望悲觀 執行長：多數市場晶片需求低迷

大摩：聯發科評級劣於大盤

車用晶片有解 車市回到正軌

台積電未下修資本支出 陸行之嘆「真不知道公司在想什麼」

相關新聞

「日本郭台銘」為何願意來台為鴻海操盤電動車？汽車業37年戰將首次娓娓道來

他是縱橫日本汽車業37年的老將，職涯大多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾任副營運長。 不僅如此，他在日產汽車（Nissan Motor）體系累積了33年產業經驗，並派駐英國、美國、中國、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟悉國際間汽車產業鏈運作。 61歲的關潤，為何願意接受鴻海董事長劉揚偉挖角，到台灣擔任鴻海集團的電動車策略長？ 箇中原因終於在日前揭曉，但不是透過台灣媒體，而是透過日本老牌刊物《文藝春秋》的專訪。

伺服器砍單潮 衝擊代工廠

市場傳出，美國雲端服務（CSP）巨擘微軟、Meta近期擴大砍伺服器訂單，微軟全年調降幅度最高達三成，主要集中在下半年；M...

北越成新電子產業聚落 安永教戰設廠、稅務優惠攻略

隨著全球經貿局勢變化，越南在近幾年受到台商及其他各國電子業的青睞成為布局重鎮。尤其是鄰近中國的北越，由於優越地理位置、相...

靠10款電動車，日本豐田四年銷量拚增60倍，手上還有「三個祕密武器」

window.location.href="https://money.udn.com/money/story/120769/7085316?udnredirection";

運動賽事、藝文活動轉播費用高 NCC放寬廣告贊助規定

NCC（國家通訊傳播委員會）今天提出「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」修正草案；NCC副主委暨發言人翁柏宗指...

日經拆解Apple Watch，成本率是iPhone的一半，還發現蘋果「半導體自主化」明顯提高

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）等日前對美國蘋果的最新Apple Watch和無線耳機AirPods進行了拆解調查。推算出零組件成本佔到售價的比例分別為25%左右，約為最新款iPhone的一半。在智慧手機領域，蘋果與韓國、中國廠商的競爭越來越激烈，通過盈利性高的周邊設備來賺錢的商業模式浮出水面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦