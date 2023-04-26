12位學子錄取鴻海首屆「董辦暑期實習生計劃」

鴻海（2317）今年首次舉辦「董辦暑期實習生計劃」，讓年輕學子有機會更進一步認識鴻海，一窺集團決策核心：董事長辦公室。活動開放報名後，第一階段總計有490位同學投遞履歷，報名相當踴躍！經過逐一確認資訊完整度及審查資料後，符合資格的205位同學進行第二階段的線上英文及相關測驗，並從中再選出前70位同學進入第三階段：面談。

在面談階段，面試主考官由鴻海5大中央核心單位所組成，採團體面談，並依照五大構面進行評選標準，包含表達能力、邏輯組織、團體意識、儀表態度及創意機敏等面向。除了現場出席面試之外，更有同學遠從美國、瑞士、德國等地，連線土城總部參與線上面談，大家在面談中積極展現自我，爭取這個難得機會。

透過最終評選分數，本周正式公布錄取12位同學、備取8位。從2023年7月開始，正式錄取的實習生將展開2個月的充實暑假，於鴻海中央核心單位進行實習體驗。此外，在最終成果分享會中，表現優秀的實習生，更有機會獲得「預先聘書」，未來正式成為鴻海科技集團的一份子。讓我們一起期待他們的旅程！