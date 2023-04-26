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十銓發表三款固態硬碟 多種尺寸支援如虎添翼

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
十銓發表三款固態硬碟，提供多元使用需求及不同世代的全新升級與容量擴增選擇。圖／十銓提供
十銓發表三款固態硬碟，提供多元使用需求及不同世代的全新升級與容量擴增選擇。圖／十銓提供

全球記憶體品牌十銓（4967）今日推出三款一次滿足不同尺寸升級效能及空間設計的M.2固態硬碟，分別是搭載獨具突破性散熱應用技術的MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD，MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD及支援Gen3的MP34S M.2 PCIe SSD，提供多元使用需求及不同世代的全新升級與容量擴增選擇，為使用者提供最全面且穩定的儲存後盾。

MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD擁有最高每秒7,400/7000MB的讀寫速度，以及高達8TB的海量儲存空間，輕鬆享受流暢使用體驗及滿足大容量需求。其搭載業界首創新型專利認證[1]的獨家超薄石墨烯散熱標籤貼，小於1mm的導熱材質緊密貼合固態硬碟與M.2 22mm x 80mm的尺寸能夠完全排除組裝時的機構干涉困擾，使用時搭配主機板M.2插槽原生散熱片，其散熱效果優於只有單獨使用主機板的原生散熱片，絕對是原生散熱片最佳夥伴。

同樣採用PCIe Gen4x4介面的MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD，讀寫速度最高可達每秒5,000 / 3,500MB，僅3公分的尺寸即提供最大至2TB的儲存容量，讓使用者盡情儲存遊戲、高畫質影片及巨量資料，再加上十銓獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，能夠強化散熱使固態硬碟運行更穩定。其22mm x 30mm的尺寸規格及不到1mm的厚度，極輕薄的結構亦能免除機構干涉的組裝問題，完全相容於新崛起的電競掌機如STEAM Deck等產品，絕對是符合2230尺寸插槽的最佳選擇。

MP34S M.2 PCIe SSD採用22mm x 42mm尺寸、PCIe Gen3x4介面及3D TLC快閃記憶體，讀寫能力可達每秒2,500/2,200 MB的效能。為因應各類型使用需求，TEAMGROUP MP34S M.2 PCIe SSD推出自512GB及1TB的兩款容量供選擇，滿足高效能Gen 3的升級需求。

SSD 固態硬碟

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