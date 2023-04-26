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共育AI人才 鴻海攜手長庚大學提供百萬全額獎學金

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
共育AI人才！ 鴻海攜手長庚大學產學合作，結合在校修課與企業實習，提供學生百萬全額獎學金。鴻海／提供
共育AI人才！ 鴻海攜手長庚大學產學合作，結合在校修課與企業實習，提供學生百萬全額獎學金。鴻海／提供

鑑於全球各產業AI人才供不應求、缺口急速擴張。鴻海（2317）今攜手長庚大學智慧運算學院，於該校人工智慧研究中心，共同舉辦「長庚大學-鴻海AI獎學金計畫產學合作合約」簽約儀式暨實習說明會。本計畫著重於高端AI人才培育，以產學合作模式結合專業課程和企業實際專案參與，推動臺灣AI產業持續茁壯。

根據本計畫內容，獲選學生將以兩階段進行，第一年於長庚大學智慧運算學院人工智慧學系攻讀碩士學位，先在系上修課，建立對AI科學與工程的專業能力；第二年則前往鴻海實習，以實際參與企業專案，進而深入探討AI於產業的實際運用，把理論知識轉化為實務經驗。

鴻海更提供高達每人新台幣一百萬元的優渥全額獎學金，保障通過實習考核之獲獎學生畢業後進入集團服務兩年。

本次簽約儀式，由長庚大學湯明哲校長，集團人資長夏國安代表出席。湯明哲校長致詞時表示，「未來人人都需要具備AI智能，不只要與AI共存，更要有靈活運用AI技術的能力；期待透過此產學合作，培育更多具有創新思維和實踐能力的人工智慧專業人才，為台灣的AI產業發展貢獻更多力量。」

鴻海人資長夏國安表示，「AI作為鴻海『3+3』戰略的重要一環，集團需要非常多的靈活跨界、多元思考的人才，很高興有機會和長庚大學進行產學合作，期待透過這項計畫，共同為臺灣的AI人才培育做出更多的貢獻」。

長庚大學智慧運算學院林桂傑院長也親自介紹計畫內容、學院師資與教學資源，並分享AI產業應用發展趨勢等，吸引眾多對人工智慧學系有興趣的學生與家長出席，就獎學金申請、課程規劃、實習機會等相關議題提問，現場氛圍熱烈。

長庚大學 鴻海 人工智慧

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