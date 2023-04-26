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爆美國半導體協會高管秘密來台 與台積電劉德音商談

集微網／ 集微網

集微網消息，美國公佈芯片法案施行細則後，引起中國台灣和韓國半導體廠商的反對聲音，據鏡周刊最新報道，與美國商務部關係密切的美國半導體協會（SIA）高管，為此特地秘密來台，與台積電董事長劉德音商談。

據悉，SIA CEO 紐佛（John Neuffer）與副總裁白石（Jimmy Goodrich）於4月12日訪問台積電位於竹科的總部，與劉德音、台積電資深副總經理侯永清和台積電法務長方淑華進行密會。

報導指出，該次會面是在一周前才拍板，多年未來台的紐佛突然造訪，傳出與劉德音日前針對美國芯片法案細節表態「有些條件無法接受」有關，除了想進一步確認台積電的態度外，更重要的是替美國相關人士傳達意見。

此前台積電透露正與華盛頓就美國國會最近授權的芯片製造補貼進行談判。知情人士透露，台積電對美方可能要求其分享芯片廠利潤和提供詳細運營信息的規則感到擔憂。對此，在4月20日下午的法說會上，台積電財務長黃仁昭表示，「與美國政府溝通，不便評論相關細節。目前還沒有做最終決定。」

外媒報導稱，台積電計劃在美國亞利桑那州投資的一個關鍵症結在於被要求與政府分享任何超額利潤。這樣的要求使得補貼在政治上更容易獲得支持，但在經濟下行周期中，企業可能難以接受，尤其是考慮到建設尖端芯片工廠需要巨額的前期資本支出。

台積電 美國 半導體

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