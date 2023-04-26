微軟攜台灣人工智慧實驗室 簽署次世代醫療合作備忘錄

台灣微軟與台灣人工智慧實驗室 ( Taiwan AI Labs ) 於今 ( 26) 日宣布攜手合作，共同簽署合作備忘錄，微軟Azure混合雲未來將陸續導入Taiwan AI Labs研發的各類型AI產品與聯邦學習平台 (Harmonia)，同時以微軟雲端平台的高度整合性，原生串接Microsoft Teams醫護協同合作平台，以及Power Automate、Power Apps、Power BI、與Power Virtual Agents等Power Platform的行動化、自動化和大數據分析的工具，以提高醫護同仁的生產力，提升訊息橫向溝通整合、醫療服務品質與病人安全管控，協助落實台灣智慧醫療創新臨床場域之應用，全力加速台灣醫療院所的數位轉型。同時並協助國家衛生福利部政策推動，共同促進台灣醫療院所的「次世代醫療平台」建置與升級，提升全球智慧醫院排名。

台灣人工智實驗室創辦人杜奕瑾表示：「台灣擁有世界頂尖的醫療技術與人才及堅強完整的醫療場域。這次與台灣微軟合作，結合先進且可信任的AI、國際級雲端平台以及大型語言生成模型等技術。我們可以把次世代醫療系統，成為台灣醫療智慧攜手微軟、走向國際市場。」

台灣微軟總經理卞志祥表示：「台灣醫療產業的進步世界有目共睹，微軟一貫承諾，不只提供專為醫療產業需求建構的智慧醫療雲端服務，同時符合國際資安及資料交換標準，更滿足醫療院所快速開發及彈性佈署的需求。微軟致力於創造能造福所有人的先進人工智慧，除全球持續投資創新AI技術，作為全球產業首選雲端平台與軟體服務，此次更攜手台灣人工智慧實驗室，透過雙方在人工智慧及醫療創新運用，建構AI科技醫療生態系，響應政府推動次世代醫療平台政策，推動台灣醫療產業數位轉型。」

配合衛福部推動電子病歷上雲及生策會於次世代醫療平台的推廣，可信賴的國際級混合雲平台整合進階臨床AI應用、自動化與行動化協同合作平台，將會是未來全球頂尖智慧醫院發展的核心引擎。微軟與台灣人工智慧實驗室在以人為本的核心基礎之上，結合雙方醫療夥伴生態系，提供更便民、更有效的智慧醫療健康服務，共同推動智慧醫療及健康創新應用之策略合作事宜，期望達到三大目標：

一、建立台灣安全可信任次世代醫療。台灣微軟為公有雲服務業者中唯一擁有專屬醫療產業服務團隊，自2021年7月成立在地專屬醫療產業團隊至今，微軟Azure混合雲服務平台已於台灣各大頂尖醫學中心與大型區域醫院，獲得超過70%以上的佔有率。透過此次合作，Taiwan AI Labs將最具能量的Medical AI產品-全腦人工智慧影像輔助分析系統 (DeepBraiM)，優先上架Microsoft Azure雲端平台。DeepBraiM是以藉由腦部磁振造影檢查(MRI) 影像分析出腦部相關腫瘤與病徵之臨床應用，未來Taiwan AI Labs也將陸續將不同臨床情境產品結合微軟Azure雲端平台，包含可多中心驗證、突破場域壁壘、與符合資安隱私需求之聯邦學習平台(Harmonia)、急重症/胸腔X光/各式器官/不孕症…等Medical AI之臨床應用與基因定序等精準醫療之解決方案。

二、生成式AI技術合作。此外，台灣微軟與Taiwan AI Labs已進行生成式AI (Generative AI) 技術合作，包含BioGPT，ChatGPT之延伸，以Microsoft Azure雲端平台，結合Taiwan AI Labs之自然語言處理技術產品 pubmedKB，不僅進一步提高其生成文本的能力，使其更好地適應特定的生物醫學應用場景，亦幫助生物醫學專家更快、更準確地生成符合需求的生物醫學文本資料，並進一步推動生物醫學研究的發展。

三、擴大全球合作夥伴生態系。微軟與台灣人工智慧實驗室開啟長期合作，落實台灣落地應用的Medical AI新創公司，與國際級雲平台合作案例的典範轉移，台灣微軟提供高資安法規遵循的混合雲平台、99.9%的服務高可用性、雲原生的各種新興技術的引入；Taiwan AI Labs提供可信任的Medical AI，與豐富的醫療臨床實務經驗。同時，通過 Azure Market Place 上的全球銷售機制，雙方不僅在研究開發上共同合作，也將於市場行銷上一同攜手，將台灣最引以為豪的醫療資通訊AI產品，輸往全世界的醫療場域客戶，共同開創智慧醫療新時代的里程碑。