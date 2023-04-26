Google Cloud 為 Web3 新創公司推出全新計畫與支援

Google提供資源贊助新創，參與Web3領域。Google Cloud 台灣總經理謝良承在官方部落格中指出，為讓 Web3 的開發人員能專注於真正重要的事情，例如加速上市和推動創新，Google for Startups Cloud Program將納入更多 Web3 企業專屬的福利，包括提供免費的技術與支援，讓新創公司可以透過在 Google Cloud 代管的無伺服器平台上進行建構作業，同時能獲得成功所需的資源。

從現在開始，處於種子輪前（Pre-seed）至A輪階段的Web3技術專案和新創公司（包括股權、代幣、NFT代幣募資或來自區塊鏈基金會的補助金），只要符合條件，就可以在加入 Google for Startups Cloud Program 時，一併申請給Web3 新創企業的專屬福利。這些福利包含了Web3 專案和新創公司所需的技術、社群和資源，讓他們能夠專注於建立去中心化的應用程式、Web3 工具、服務等，持續推動創新，不必再煩惱基礎架構問題。

Google for Startups Cloud Program給予Web3新創的優惠包括，兩年內最高20萬美元（約新台幣614萬元）的Google Cloud抵免額，技術與協作支援，優先體驗Google Cloud Web3產品及藍圖

Web3 新創公司在第一年可以使用價值達10萬美元的 Google Cloud 抵免額，建立去中心化應用程式（DApp）、協定（protocol）或其他服務；加入計畫的第二年，Google為新創公司負擔其 Google Cloud 使用費的20% ，最多可額外抵免10 萬美元。

另外Google提供抵免額，讓Web3 新創公司能使用Customer Care Enhanced 支援服務，同時享有 Google Cloud 新創客戶工程師和創業成功經理（Startup Success Manager）的協助，幫助他們更快熟悉 Google Cloud 的操作方式。新註冊的企業也能免費使用 Google Workspace Business Plus 12 個月。

新創公司和專案人員可以直接了解 Google Cloud Web3 產品藍圖，並提供反饋建議。可以在 Google Cloud Web3 產品全面上市前先體驗產品。加入Web3新創公司計畫後，可以免費參加進階實作實驗室，學習最新的Web3 技術和 Google Cloud技術。

在社群部分，可以加入專屬的 Discord 頻道，與 Google Cloud Web3 產品和工程團隊互動交流，以及參加 Google Cloud Web3 社群活動。

而Google相關的資源還包括基金會合作夥伴 Aptos、Celo、Flow、HBAR 基金會、Near 和 Solana 基金會提供總額高達約100萬美元（或等值代幣）的獨家贊助。也能在主要的Web3社群或大型平台中取得產品優先審查、獲得贊助的資格。