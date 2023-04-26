恩德50周年 董座廖文嘉自嘲公司創立他還沒出生

老牌工具機大廠恩德集團25日歡度50周年酒會，請來高齡已75歲的創辦人謝子仁出席，恩德董事長廖文嘉10年前投資恩德取得超過35%股權（含事欣科投資及個人），他自嘲恩德1972年創立，當時他還尚未出生，感念創立30年的謝董交棒給他，期許恩德拚成百年工具機品牌。

廖文嘉有精明的商業頭腦，今年48歲的他，畢業後從基層業務經理做起，一路打拚到目前擔任3家上市櫃（含興櫃）企業董事長，成績驚人，除工業電腦廠事欣科是他危機入市，以員工身份跟親友籌出500萬元接手，工具機廠恩德也是2013年從老創辦人謝子仁手中接下，連同恩德2007年併購的總格精密經過十年管理也已登入興櫃。

事欣科是廖文嘉第一個經營並上市公司，今年首季營收8.3億元，年增率高達52.8%，公司內部預估今年營收將跨過30億元大關，本業營收將創新高（2020年6月以前有合併恩德），恩德首季營收年增13%也表現優於工具機同業。

接手恩德10年，恩德營運除疫情期間虧損外，營運相對穩健，不過也因非一手創辦，50周年酒會上，廖文嘉自嘲恩德創立於1972年，年紀還比自己長兩歲，恩德創立時他尚未出生，恩德等同於他的親哥哥，他期許接力經營下，恩德可以成為百年企業。

廖文嘉經商有一套，而他人生第一個客戶，竟是他自己的親妹妹。廖文嘉腦袋靈活，5歲時曾用5元跟3歲的妹妹買一塊黏土，隨後切成三等分，又向妹妹兜售，一塊黏土賣3元，妹妹買回來後感覺不對勁而大哭，爸媽問他為何這樣賣？他回答他在賺「加工費」，但因此被爸媽斥責，他打趣說因此阻斷了他人生第一個加工事業機會。廖文嘉出生年與鴻海創立的1974年相同，他也自嘲他的第一份事業跟當時的鴻海都一樣規模很小，親妹妹25日也出席50周年酒會，證實這個故事真實性。