實習爽領高薪！緯創、智邦釋超狂職缺 秒變科技新貴

新竹縣政府為讓大新竹地區眾多的青年學子可畢業即就業、落地生根，打造新竹縣有感幸福城市，透過新竹縣政府、新竹地區產業、在地大專院校與工研院產業學院組成的產官學研專家團隊多方合作，推出「數位創新青年培育就業計畫」；由合作大廠推出各種高薪實習職缺，以「數位跨域」 累積新竹學子強大的數位轉型能量。

據了解，這次合作夥伴包括代工龍頭緯創（3231）及智邦科技（2345）、義隆電子（2458）邁特電子（6112）、六福旅遊（2705）等，其中，緯創就在旗下竹科廠開出好幾個實習職缺，並且實習期間的薪資待遇，跟一般竹科員工的月薪一樣，相當優渥，且同樣可以享有員工福利，包括「週六不補班、慶生會、社團活動、餐費補助、彈性工時」等，羨煞眾人。

據了解，竹縣特地規劃「數位創新青年培育就業計畫」，除了有豐富的數位跨域課程外，也精心為在地學子蒐羅許多桃竹苗地區的多元企業夥伴，提供各種不同樣貌的數位創新實習機會，從科技業到旅遊業，從工程師到儲備幹部，歡迎各位學子拿出你的自信與專業實力，帶著積極學習的心，一起用職場實習豐富自己的暑期規畫。

主辦單位指出，本次合作企業專家陣容堅強，有緯創資通、智邦科技、邁特電子、義隆電子、六福旅遊、漢民科技、聚賢研發、倍利科技以及盛發生物科技等大新竹地區的企業，也含括了清華大學、陽明交通大學、明新科技大學、敏實科技大學、元培醫事科大、玄奘大學及中華大學等大專院校專家，針對企業需求多方探詢及研議，以培育學生成為數位創新青年，減少學用落差，創造企業與青年雙贏的契機。

此外，若對計畫有興趣或疑問，也歡迎報名參加將在本周舉辦的2場計畫說明會，其中「明新科大場次」將於今（26）日下午1點在明新科技大學管理學院一樓106會議室登場；而「清華大學場次」則訂於明（27）日中午12點半在清華大學台積館120教室登場，歡迎有興趣的同學一起來搶高薪、培育青年職場超能力。