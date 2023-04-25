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AI雲端金融及資安市況穩定 東捷資訊今年營運動能看好

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

市場關注今年系統整合廠營運展望相對明朗，東捷資訊（6697）今年在ERP的維護及建置案，及企業擴展AI、雲端、金融資安ESG等應用趨勢具剛性需求，樂觀看待今年營運成長動能。

東捷資訊今年在ERP系統維運客戶續約率超過9成以上，奠定穩定發展獲利基礎；在ERP建置案部份，亦陸續有新舊客戶SAP系統上雲升級等實績，去年底更擴展服務產業範疇，取得大型網路科技服務業客戶導入建置案，預計今年上半年開始認列營收。

該公司表示，看準企業擴展AI、雲端、金融資安與ESG等應用趨勢具剛性需求，東捷資訊聚焦「數位轉型」、「ESG永續」助攻企業雙軸轉型，同時除了持續與三大國際公有雲平台有密切業務合作，未來亦會加強與GCP結盟拓展雲端業務，並深化與策略夥伴合作關係，結合公司資深專業顧問優勢，為企業建構最有利的雲端與AI解決方案，以智慧製造、ESG碳資產管理、資安零信任防護、雲端訂閱式服務等智慧化應用，助企業實現數位永續的經營目標，公司樂觀看好今年營運可望再創高峰。

雲端 ESG 資安

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