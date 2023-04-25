台灣第一家！中光電小金雞奧圖碼將赴英國掛牌上市

中光電（5371）董事會24日決議，總部設於英國的孫公司、投影機品牌大廠Optoma Holding Limited（奧圖碼科技）規劃辦理首次公開發行普通股股票，並申請在倫敦證券交易所上市。奧圖碼將成為台灣第一家在英國掛牌上市的企業。

中光電表示，是透過全資子公司Coretronic Investment Limited間接持有Optoma Holding約96.21%股權。其餘3.79%為奧圖碼員工持有。目前奧圖碼全球員工約有500人，歐洲市場占業績約一半比重，其次是北美市場逾20%、泛亞洲市場超過一成，中國大陸市場為個位數百分比。

中光電去年每股獲利近25年新高

奧圖碼董事長暨執行長陳士元原任中光電影像產品事業群總經理，2021年7月中光電調整集團管理架構後。陳士元轉為專責Optoma自有品牌事業發展，包括籌設英國總部，展開「全球化局，在地化經營」的品牌經營方針。

中光電集團董事長張威儀近年來啟動轉型作業，也不忘回歸創業初心，並以創新顯示系統解決方案來提升價值，不再一味追求營收及出貨量的成長。

中光電2022全年合併營收497.83億元，年減0.1%。毛利率18.99%，年增1.47個百分點。稅後純益23.59億元，年增16.1%。每股純益6.03元，每股獲利創近25年新高，顯現出轉型策略成功。

從純硬體公司轉型成服務型企業

張威儀透露，中光電這些年來主要做的努力，就是不斷地自問：「價值從那裡來？」他指出，中光電目標是要做更有價值的產品，這在影像事業群的成效最顯著，讓中光電從純硬體公司轉型到提供系統解決方案和服務的企業。

張威儀強調，中光電集團未來將朝「影像識別、人工智慧和雲端加值服務」等前瞻技術領域移動。

軍用商規無人機國家隊今年3月成軍，中光電子公司中光電智能機器人（CIRC）的監偵無人機，以及微型無人機款產品雀屏中選，展現中光電積極創新生意模式，以及拓展市場版圖策略逐漸展現成效。

中光電集團30年來孵育小金雞，從奧圖碼啟動赴倫敦證券交易所上市作業，引發投資人關注。

中光電集團訂下朝「顯示系統解決方案提供者」目標邁進後，2017年下半年起陸續成立宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能雲服及中光電智能機器人等五家子公司。2019年成立中光電智能感測及中光電創境公司，分別專注MEMS技術和解決方案及發展AR/MR解決方案。2021年成立中光電智能物流公司，發展IoT智慧聯網、AMR系統整合及輕量化解決方案。

中光電說明，奧圖碼英國IPO尚未送件申請，屆時將依英國法規向公眾投資人釋股，所發行新股股數約占 Optoma Holding發行後總股本25%至35%。