復華S&P500成長ETF 4/26掛牌上市

聚焦美股大型成長題材的復華S&P500成長ETF（00924）將於4月26日掛牌交易。復華投信表示，今年來成長股表現優於大盤，隨升息循環進入尾聲，將有利持續資金回流成長題材，加上美股本益比位處近五年低位，此時可布局市值成長型ETF，掌握美股各產業後市契機。

彭博資訊統計至2023年4月21日，標普500成長指數今年來上漲9.78%，表現優於標普500指數的7.66%，也明顯超越道瓊工業指數同期間漲幅2.00%。復華投信表示， 復華S&P500成長（00924）追蹤標普500成長指數，其成分股篩選是透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去三年營收成長、三年EPS成長及一年股價成長動能篩選成分股，檔數超過200檔；透過一籃子股票布局，網羅科技、醫療、消費、通訊服務及金融等各產業趨勢主題，全方位掌握各類成長股表現機會。

預計4月26日掛牌交易的00924每股發行價格15元，相較於市面相關ETF價格介於30-50元，1張不到2萬即可打包美國百大成長企業。

復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，該ETF成分股在各自領域中具有高度創新性和技術優勢，例如智慧型手機龍頭蘋果、因ChatGPT爆紅帶動今年來股價漲幅明顯優於大盤的Nvidia以及Microsoft等，同時藉由分散投資組合風險捕捉高成長企業投資機會，在市場波動中實現資產增值。

目前全球仍面臨高通膨壓力，吳允翔說，投資具有抗通膨能力的資產類別亦是資產配置重要的一環；該ETF成分股亦涵蓋成長性佳的消費品、醫療保健、科技等行業公司，尋求在通膨壓力下能維持營收及獲利的標的，為投資者提升投資效率。