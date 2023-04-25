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經營之神也賣光台積電 謝金河：千金難買早知道

聯合報／ 記者胡瑞玲陳智華╱台北即時報導
謝金河說，在股票投資上千金難買早知道。本報資料照片
謝金河說，在股票投資上千金難買早知道。本報資料照片

財信傳媒集團董事長謝金河今天指出，在網路上有人傳來一張梗圖，上面寫著：王永慶在17.6元賣光台積電！這個題目不久前在鏡週刊訪問王文洋時，他也親自透露說他的父親看不懂台積電，要他把股票賣光。王文洋也說張忠謀是王永慶推薦的。

謝金河今天在臉書指出，千金難買早知道。這個故事可以拉回1987年，在美日半導體協議後第二年，台積電創立，張忠謀是創始董事長，當時最大出資者是行政院開發基金占48.3%，第二大股東是荷蘭飛利浦，持有27.5%，後來應政府拜託投資的民股占24.2%，台塑是其中之一。

謝金河說，當時肯投資半導體的民營企業並不多，先從原來投資聯電的股東找起，像聲寶，東元，黨營事業的耀華玻璃，齊魯公司，銀行業有交通銀行，台塑也受邀，但傳統產業出身的王永慶看不懂半導體產業，他勉強投資，看到價格不錯就拋出，他沒有想到台積電今天有超過13兆市值的身價。

荷蘭飛利浦也逢高出脫，最後一筆賣出的價格是57.2元。行政院開發基金則是從48.3%降到6.38，這是除了Adr（存託憑證）外最大股東，如果一股都不賣，一年股息收入有1375億元，會是國庫一筆很大的收入。而當年投資台積電的原始大股東早就賣得一股都不剩。

謝金河說，1987年台積電成立，張忠謀同時擔任聯電董事長，他和曹興誠相處不愉快，1991年曹興誠以競業條款讓張忠謀辭聯電董事長，從此展開晶圓代工雙雄競爭。1991年鴻海股票上市，也開啟郭台銘代工新時代。

台積電 張忠謀

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