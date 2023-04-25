研華劉克振：景氣不佳 公司今年營收獲利仍將持續成長

工業電腦龍頭研華（2395）營業報告書出爐，董事長劉克振強調，綜觀2023年整體展望，雖面臨總體景氣不佳、需求相對遲緩的外在挑戰，但研華積極掌握技術趨勢及產業機會，內部深具信心，今年營收與獲利可望持續成長態勢，再創企業新價值。

展望後市，劉克振表示，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題也仍待時間去化，但伴隨各國對能源與環保意識重視，能源轉型趨勢亦帶來諸多機會，特別是電動車快速普及，帶動智慧能源方面的巨大商機，包括風能、太陽能、EV電池產能擴建，公用與家用充電樁設備拓展、節能與儲能需求提升等。

而疫情時代所帶動的線上購物熱潮及後疫情時代的消費回溫，帶動智能零售與智慧倉儲之應用。伴隨全球高齡結構衍生的智慧醫療與照護設備等剛性需求，將推升物聯網產業持續高速成長。

劉克振指出，因應能源轉型、智慧升級、長照醫療趨勢帶來的龐大商機，研華在SBU、RBU、Operation方面皆不斷優化。事業體方面，研華積極進行產業與產品的部署，鎖定設備製造商、工廠自動化、能源管理及智慧醫療等高成長應用聚焦發展。

在區域市場方面，劉克振分析，中國大陸市場去年受清零政策及景氣不確定性影響，整體績效較為疲弱。但依各大財經機構預估，大陸市場2023年經濟成長可望溫和復甦。研華將持續與中國客戶緊密連結，動態調整物料及產品庫存，為中國即將的復甦成長預先布署。

此外，研華看好全球各產業物聯網市場將邁入加速成長期，依據研調機構Gartner預估，2025年商業物聯網最終用戶支出將達2,200億美元，五年複合年成長率為12%。

研華於產業物聯網領域布局完整，既有工廠自動化、醫療、網通、交通、零售、博奕等應用領域將持續深耕，亦高度關注新興產業的發展趨勢，包含5G基礎建設、機器人／自動化、綠色能源／EV充電設備及WISE-PaaS工業物聯網平台。

研華去年營收達687.45億元、年增17%，稅後純益107.57億元、年增30%，每股純益為13.85元，營收、獲利雙創歷史新高。