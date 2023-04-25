研華接班新局 劉克振次子劉蔚廷名列董事改選名單

工業電腦龍頭研華（2395）接班布局進入新局，繼董事長劉克振長子劉蔚志進入董事會後，研華在今年最新出爐的董事改選名單中，提名劉克振次子劉蔚廷，等於劉家二代將全數進入研華董事會。

研華現任董事會成員有七席，包含四席董事三席獨董，董事成員包含劉克振，何春盛、張凌寒、劉蔚志，獨董則為陳弘澤、劉文正、林嬋娟。

研華新任董事會名單人數則增至九席，包含六席董事三席獨董，董事候選人名單延續上屆的有劉克振、何春盛、劉蔚志，至於張凌寒則卸任，獨董陳弘澤則轉為董事，劉文正、林嬋娟續留獨董。

值得一提的是，新一屆董事會候選人名單新增劉克振另一個兒子、研華策略投資處協理劉蔚廷，以及知名管理學教授李吉仁，獨董則新增張明輝。

劉蔚廷是以研本投資代表人身份參選董事，取代原本的張凌寒，劉蔚廷為劉克振次子，近年主要負責研華對外投資事務。

在劉蔚廷、劉蔚志相繼要進入董事會後，不免讓市場聯想，研華是否要啟動新一輪世代交替，由劉家兩兄弟接班？

對接班問題，劉克振近年強調，創辦人二代扮演傳承公司治理的角色，負責傳承理念及確保永續經營，實務營運則由專業經理人負責。

劉克振在今年3月法說會上時曾透露，他今年69歲，已到了有必要清楚交代接班傳承計畫的時候，未來3年將會用力做好經營傳承，並決心以專業經理人為傳承方針。

劉克振強調，雖然兩個兒子劉蔚志、劉蔚廷都在研華上班，分別擔任人資、財務的工作，但未來會考慮透過參與董事會的方式，協助總經理進行企業治理。

研華目前實務經營交由專業經理人處理，執行共同CEO制度，與業界通常為兩位執行長不同，研華則有三位，分別為財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙、工業物聯網事業群總經理蔡淑妍及嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪。