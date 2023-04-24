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英業達董座卓桐華傳不續任 創辦人葉國一次子接班

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董座卓桐華傳不續任，而董事長一職由創辦人葉國一次子接任。圖／記者吳康瑋攝
英業達董座卓桐華傳不續任，而董事長一職由創辦人葉國一次子接任。圖／記者吳康瑋攝

代工大廠英業達（2356）最新股東常會董事被提名人名單，其中，董事長卓桐華雖仍在提名名單中，但有消息傳出，卓董將不續任董事長一職，董座將交棒給創辦人葉國一次子、現任策略中心執行副總葉力誠，達成世代交替，而卓桐華後續雖仍留在董事會，但將轉任顧問一職。

英業達這次公告董事被提名人名單中，包含6席董事、3席獨立董事在內，而6席董事候選人名單，包括董座卓桐華、創辦人葉國一、世訊投資公司董事長溫世智、電電公會理事長李詩欣、子公司英華達董事長張景嵩，還有葉國一的次子葉力誠。

據了解，公司目前實際已發行總股數達35億8747萬5066股，全體董事實際持有股達4億4708萬6182股，最大股東為葉國一（4.91%），第二大股東則是葉力誠（3.27%）；若卓董不續任的消息屬實，那公司整體的未來營運，將以新任董座葉力誠帶領團隊，並持續擴張英業達在電子產業與新事業的版圖。

股東 英業達

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