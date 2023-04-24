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科技業「好薪情」4台廠入列！網再曝神秘黑暗面

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝

全球景氣持續動盪，國人平均薪資停滯不前，唯有科技業待遇讓人眼前一亮，吸引不少上班族及畢業生紛紛搶入。一名從事科技業的網友在匿名論壇《Dcard》發文提出「IC跟外商還是錢最多？」的難題，並分享自己心目中最佳的4家台廠，貼文一出瞬間吸引大批網友關注，並釣出不少科技業前輩留言，不過也有網友提出2點「神秘黑暗面」，呼籲原PO仔細想想。

科技業薪資優渥，讓不少上班族心動轉職，就連文組畢業生都忍不住跟著轉換跑道，不惜從基層操作員做起；而這名網友透露，自己調查全民薪資排行時，發現從事「科技業」的朋友，較其他產業高出一截，而系統廠台達（1309）、廣達（2382）、鴻海（2317）、華碩（2357）等大廠，開出的待遇更是名列前矛，實際薪資水準不僅相當優渥，公司提供的福利措施甚至比公務員還佳，貼文一出瞬間吸引大批網友關注。

不過有網友認為，「選工作、談薪水」其實就跟投資一樣，不只是看總報酬率高就好，還要考量到是不是適合自己，例如高薪的背後可能存在著「高壓」跟「高工」2項黑暗面，不少人都卡在這一關，他坦言，人人都想錢多事少離家近、位高權重責任輕，但天下沒白吃的午餐，想要領高薪就必須要多付出一些成本，這也給年輕人一個參考方向，顧好自己本份、沒事洗洗睡。

文章一出，引起網友共鳴留言，有人認為「大家薪水都好高嗚嗚」，也有人提出擔憂「自己怕同事們看到其他家的薪資這麼高後，就直接離職」；有網友則認為「認真說的話，裡面有些太高了，有點不太合理」但馬上就被網友提醒「可能不是不合理，而是自己不夠努力」；雖然有些人對轉職持反面態度，但大部分網友都認同「科技業領高薪」，更有人說「我準備投履歷了，祝福我轉職成功吧！」

此外，有網友分享自身經歷，他稱自己也是科技業，不過已經到了不會換工作的年紀，他認為「專注本業」才會有源源不絕的本金可做投資，希望網友們可以好好思考一下，若看完後還是想轉戰科技業，那就勇敢去做，也許時來運轉、碰巧可以找到給薪更好的公司、領到更好的收入，這也是一個可能性。

科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝
科技業「好薪情」吸引大批轉職人潮，網友曝「4台廠」待遇佳。示意圖／記者吳康瑋攝

科技業 薪資

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