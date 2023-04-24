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庫存調整尚未結束 矽瑪今年首季每股虧損0.03元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下連接器廠矽瑪（3511）受到客戶持續調整庫存影響，讓消費性電子、車用產品等主要業務皆下滑，加上業外持續虧損下，導致矽瑪由盈轉虧，單季虧損231.3萬元，每股虧損0.03元。展望後市，由於主要客戶庫存調整尚未結束，導致訂單能見度低，法人仍保守看待矽瑪營運。

矽瑪公布今年首季財報，單季營收7.53億元，季減29.43%、年減22.13%，毛利率16.89%，季減4.43個百分點、年減4.58個百分點，營益率3.76%，季減6.57個百分點、年減4.58個百分點。

矽瑪今年首季業外表現延續去年第4季虧損情況，單季虧損442.7萬元，在營收規模縮小，加上業外虧損下，導致矽瑪今年首季由盈轉虧，單季虧損231.3萬元，每股虧損0.03元。

矽瑪今年首季受到消費性電子需求不佳影響，加上穿戴、工業、車用產品亦走弱，導致營收規模大減。展望後市，矽瑪因訂單能見度低，對第2季營運保守看待，預期客戶庫存調整結束仍要等到下半年。

營收 消費

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