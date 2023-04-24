旺宏：加速研發 邁向全球車用NOR Flash領先地位

旺宏（2337）營業報告書中指出，展望未來，全球政經環境仍充滿不確定性，記憶體產業也在景氣循環的低谷中等待復甦。面對大環境嚴苛考驗，將持續秉持「實在」的經營理念，審時度勢的機動調整產能運用與資本支出，加速研發以強化國際競爭力，持續拓展相對穩定的高品質應用市場，加速提升車用產品的營收佔比，進一步邁向全球車用NOR Flash 領先地位。

旺宏表示，2022年全球經濟受到疫情、戰爭、通膨、利率調升及地緣政治等多重因素的影響，抑制了市場需求，導致庫存過剩。旺宏長期布局高品質應用市場有成，而能有效降低終端需求波動的影響，在逆風中表現的相對穩健；並透過優質與高品質的產品及服務維持售價，使營收維持高檔，全年毛利率更較前(110)年增加2.6個百分點，而繳出不俗的成績單。

然而，面對景氣下滑，產業及客戶庫存調整等變動，旺宏表示，也適時啟動減產措施，以控制存貨水位，並加速技術開發，以把握製程技術躍進的先機，進一步強化公司長期競爭力。

隨著數據中心、人工智慧、車用市場及 5G 等運用快速發展，旺宏表示，記憶體晶片應用領域更為廣泛，秉持著創新研發、品管管控及嚴格把關以履行承諾的精神，持續提供客戶高效能及高可靠性的記憶體解決方案，octaflash通過 ISO 26262車用電子功能安全國際標準最高等級ASIL D認證，並獲得全球主要車用晶片廠採用；ArmorFlashTM 系列產品，也通過多項國際安全規範驗證。

在低碳經濟趨勢下，旺宏表示，推出新一代超低電壓 1.2V SPI NOR Flash，榮獲 EE Awards「2022 亞洲金選獎」年度最佳記憶體產品獎；在人工智慧浪潮下，以記憶體為中心的系統結構因應而生，新推出FortiXTM系列3D NAND/NOR Flash Memory也提供存算一體的解決方案，未來更將朝向記憶體 A.I.系統領域發展，以因應次世代高性能記憶體在 A.I.領域的主流趨勢。