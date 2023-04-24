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谷月涵談可成配息事件：企業現金過多是有風險的

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
寬量國際策略長谷月涵。首席國際顧問／提供
寬量國際策略長谷月涵。首席國際顧問／提供

金屬機殼大廠可成（2474）手握千億元資金，今年罕見有兩家外資股東「寶塔街有限公司「與「瓦山塔主基金」提案要求可成修改公司章程，將股息議案回歸股東常會決議跟公司派意見衝突，對此寬量國際（QIC）策略長谷月涵表示，蘋果也曾滿手現金，對外資而言現在現金過高的公司是有風險的。

罕見地，外資以股東行動主義理念要求參與公司決策，今年可成持股1%的兩家外資股東跳出來提案，要求可成將股利決策權回歸股東常會，要求修改公司章程，但已遭可成董事會否決，谷月涵縱橫外資圈多年，他24日對此議題表示，雖沒有深入瞭解雙方觀點，但企業滿手現金確實對外資來說是一種「浪費資源」的財務展示，如果資本支出減少，資金就會開始累積。

谷月涵指出，對外資而言，企業現金太多通常沒有好結果，他舉蘋果過去也是滿手現金，法人給了很大的壓力，後來蘋果才開始做投資，比方研發自有處理器等，慢慢把現金用掉。

他表示，對高現金企業，外資通常會建議兩方向：1.做本業投資，2.還給股東。美國企業的方法是積極買回股票或發特別股息，但台灣比較少企業大量大量地買回自家股票，也可能有相關買回限制，故他建議可以每年逐年增加股息金額因應。

谷月涵觀察，台灣上市公司的老闆權力比較大，他打趣地說，若老闆喜歡的話可以買下一個棒球隊，這也是為何外資擔心企業資金亂投資，他強調「高現金以前可能沒問題，但現在，現金高也有風險。」

為何高現金部位也有高風險？他舉例，矽谷銀行其實現金也很多，投資也很保守，是買公債，理論上公債應該是最安全的，但結果還是破產了，所以現在現金太多，風險相對也變高。

谷月涵表示，有些外資對參與公司治理很積極，會買10%或20%股權做很多要求，當然也會在意股利由誰決定，「現在的外資不像以前這樣被動，因為他們的客戶也要求外資要積極主動管理公司，這是為何ESG議題這麼夯。」谷月涵說，無論如何，現金多就是風險，畢竟一次投資錯誤可能就賺不回來，應該給股東表達股息意見的機會。

寬量國際24日舉行第2季媒體說明會，谷月涵提出「台灣起飛(Taiwan HEADs Up)」投資策略，看好健康科技(Health Tech)、能源科技(Energy Tech)、電動車科技(Automobile Tech)、數位經濟(Data)四大新經濟產業，將成為未來台灣成長動能。

寬量國際策略長谷月涵認為在現在的大環境，高現金部位也有風險。王郁倫攝影
寬量國際策略長谷月涵認為在現在的大環境，高現金部位也有風險。王郁倫攝影

外資 股東 可成 股息

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