快訊

國防部：解放軍山東艦距鵝鑾鼻120浬 將經台灣東南海域

「4G完全夠用」有必要辦5G網路？ 鄉民曝出手1關鍵：這時再辦就好

爆18歲兒「大學沒考上」將離台 小彬彬急澄清真相：回家向他道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電敲定今年調薪近5%！幅度低於去年被怨 公司回應了

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台積電今（24）日對員工發出調薪通知，今年調薪幅度約5%，低於去年的近10%，相關員工薪資將於明日進帳即可看到。

台積電內部員工在討論區中討論，有員工抱怨公司今年不調整資本支出，反而縮減調薪幅度，大酸競爭對手三星和英特爾也沒這般小氣，但隨後有資深員工反擊，資本支出是為公司長遠發展，如果不擴增產能，未來即失去獲利成長的動能，「上層目光放遠，基層只看眼前」，與其抱怨調薪幅度不夠，不如好好認真工作。

台積電發言體系證實公司敲定今年調薪幅度，但不對外透露調薪幅度。

台積電表示，每年都會進行年度例行性調薪，2021年為反應員工希望能將部分分紅轉為每月經常性薪資，2021年進行結構性大幅薪，調幅高達20%，當年度4月的年度例行性調薪也近10%，去年上半年景氣仍熱終，台積電也有近一成的調薪，台積電連二年招募8000人，讓半導體人才更加短缺。

受到半導體景氣下滑，台積電今年營收將連二季下滑，但仍反映物價持續上漲等通膨因素，台積電今年敲定薪資調漲約5%，幅度低於去年，實際調幅仍依個人績效、年資及職等不同而有差異。

台積電稍早也啟動今年人才招募作業，今年將對外招募6000位新血。

台積電敲定今年調薪近5%，並預定招募6000位新血。圖／聯合報系資料照片
台積電敲定今年調薪近5%，並預定招募6000位新血。圖／聯合報系資料照片

台積電 薪資 半導體

延伸閱讀

台積電收507元創1個多月新低 短期營運面臨逆風

他好奇有什麼國產貨品質「稱冠世界」？ 網讚原來不只台積電

微軟、Google、德州儀器、英特爾重量級財報與法說陸續登場 法人：牽動台股走勢

技嘉衝伺服器 動能升溫

相關新聞

台積電年度例行調薪出爐 傳調幅上看5%！

台積電（2330）歷年都在4月例行調薪，公司先前提到照常年度調薪，但沒有說明幅度。當時外界預期，調幅回歸往年約3-5%，...

台積電敲定今年調薪近5%！幅度低於去年被怨 公司回應了

台積電今（24）日對員工發出調薪通知，今年調薪幅度約5%，低於去年的近10%，相關員工薪資將於明日進帳即可看到。

台積電今年例行調薪平均上看5% 公司回應了

台積電（2330）歷年都在4月例行調薪，公司先前提到照常年度調薪但沒有說明幅度，當時外界預期調幅回歸往年約3-5%，而今...

集邦估第2季伺服器用 DDR5 DRAM價格跌幅將收斂

集邦科技今日發布最新報告指出，伺服器新平台Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機種量產在即，但...

鴻海旗下鴻騰Q1估至少虧損500萬美元 看淡Q3消費電子市場

鴻海旗下鴻騰精密科技預估，Q1自結虧損約500萬-1000萬美元，較去年同期獲利3060萬美元轉虧。

開工率、營收與利潤：台積電2023業績展望全分析

最近，半導體分析媒體Nextplatform對台積電最近的業績做了較為全面的分析。文章認為，每三年左右自身就會出現一次經濟衰退。有時，這種衰退會導致收入下降，並且總是與矽晶圓…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦