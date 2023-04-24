台積電敲定今年調薪近5%！幅度低於去年被怨 公司回應了

台積電今（24）日對員工發出調薪通知，今年調薪幅度約5%，低於去年的近10%，相關員工薪資將於明日進帳即可看到。

台積電內部員工在討論區中討論，有員工抱怨公司今年不調整資本支出，反而縮減調薪幅度，大酸競爭對手三星和英特爾也沒這般小氣，但隨後有資深員工反擊，資本支出是為公司長遠發展，如果不擴增產能，未來即失去獲利成長的動能，「上層目光放遠，基層只看眼前」，與其抱怨調薪幅度不夠，不如好好認真工作。

台積電發言體系證實公司敲定今年調薪幅度，但不對外透露調薪幅度。

台積電表示，每年都會進行年度例行性調薪，2021年為反應員工希望能將部分分紅轉為每月經常性薪資，2021年進行結構性大幅薪，調幅高達20%，當年度4月的年度例行性調薪也近10%，去年上半年景氣仍熱終，台積電也有近一成的調薪，台積電連二年招募8000人，讓半導體人才更加短缺。

受到半導體景氣下滑，台積電今年營收將連二季下滑，但仍反映物價持續上漲等通膨因素，台積電今年敲定薪資調漲約5%，幅度低於去年，實際調幅仍依個人績效、年資及職等不同而有差異。