友威科董事會擬斥資3.18億元購地自建廠房

友威科（3580）董事會今（24）日決議，擬花費約3.18億元購地自建廠房。友威科表示，為因營運發展及業務需求，擬向捷世達企業購入台中市大雅區上楓段土地3,445平方公尺、台中市大雅區民生路三段191巷10號建物2,664.24平方公尺，供自建廠房之用。

真空濺鍍及蝕刻機的領導廠商友威科，去年每股稅後純益達6.37元，創史上新高，董事會擬配4.5元現金股利，配息率達70.6%，以今天股價收盤56.5元計算，現金殖利率達7.96%。

友威科成立屆滿20周年，已穩居國內真空濺鍍及蝕刻機的領導廠商，引領產業發展方向，並在汽車、光學產業已占有關鍵性市場定位，近期更將觸角擴展至半導體封裝、石英及晶片內埋產業，獲得亮眼成績。

友威科真空濺鍍設備被手機品牌大廠採用，推升2022年合併營收重新站上10億元大關，達10.38億元，年增34.3%。毛利率45.98%，年增8.77個百分點。稅後純益2.47億元，年大增113%；EPS達6.37元。年度毛利率、稅後純益及EPS均改寫歷史新高紀錄，營運表現亮眼。

其中，真空濺鍍設備貢獻約六成業績比重，其次為乾式蝕刻設備占三成，另鍍膜式工約占一成。海外市場去年占業績八成，台灣客戶占二成。