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臺灣半導體收益指數 表彰具配息能力及代表性的股票組合績效表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣半導體收益指數前十大成分股名單。臺灣半導體產業協會提供
臺灣半導體收益指數前十大成分股名單。臺灣半導體產業協會提供

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數（簡稱臺灣半導體收益指數），自2023年4月24日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣半導體收益指數訂每年5月及12月進行成分股定期審核，自上市上櫃半導體類股，經流動性檢驗，5月篩選具代表性、符合財務指標及擬議將發放現金股利者，排除已除息的股票，12月則篩選符合財務指標、且配息能力與代表性兼具的股票；再依股利指標擇優挑選30檔成分股，以現金股利總額開平方根加權計算指數，表彰配息能力及代表性兼具的半導體股票組合投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，臺灣半導體收益指數累積報酬率為218.64%、2022年殖利率為5.24%，表現均優於加權指數（127.2%、3.72%）及臺灣全市場指數（135.3%、3.62%）。依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為聯電（2303）、台積電（2330）、瑞昱（2379）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、世界（5347）、環球晶（6488）及力積電。

臺灣半導體產業協會研究統計，2022年臺灣半導體產業產值約達4.84兆元，年成長18.5%，連續三年雙位數成長，優於全球半導體業年成長3.2%，表現亮眼。

臺灣半導體收益指數成分股由具股利發放能力與代表性的半導體股票組成，具有股息收益與投資尖端科技兼顧的優勢，未來如發行指數化金融商品，可提供投資人參與半導體類股投資的新選項。

臺灣半導體收益報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表。臺灣半導體產業協會提供
臺灣半導體收益報酬指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表。臺灣半導體產業協會提供

半導體 股票

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