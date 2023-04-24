集邦估第2季伺服器用 DDR5 DRAM價格跌幅將收斂

集邦科技今日發布最新報告指出，伺服器新平台Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機種量產在即，但近期市場上傳出伺服器（Server） DDR5 RDIMM的電源管理IC（PMIC）匹配性問題，目前DRAM原廠與PMIC廠商均已著手處理。

集邦認為，此情況將產生兩種影響，首先，由於僅MPS（芯源系統）供應的PMIC無狀況，DRAM原廠短期內將同步提升對芯源的採購比重。其次，目前原廠DDR5 Server DRAM生產仍停留在舊製程，短期內供給量難免受此事件影響，故預估第2季DDR5 Server DRAM價格跌幅將收斂由原預估15~20%收斂至13~18%。

如前述提及，DDR5 Server DRAM短期內供給受影響並非僅PMIC問題所導致，生產停留在舊製程也是原因之一，即便SK 海力士已逐漸提高1alpha 奈米生產與銷售，但許多買方先前已驗證1Y奈米，但1alpha 奈米尚未完成驗證，故現階段生產製程仍以三星及SK海力士的1Y奈米、美光1Z奈米 為主，1 alpha與1 beta 奈 米預計於今年下半年才會放量。

因此，在DDR5 Server DRAM短期內滿足率較低的預期，集邦預估4~5月DDR5 Server DRAM 32GB價格將落在至80~90美元之間，略高於原先第2季均價預估值75美元，導致DDR5與DDR4之間的價差也會變大。再者，以第2季而言，DDR4 跌幅落在18~23%，而DDR5 跌幅收斂至13~18%，因此呈現DDR4價格季跌幅大於DDR5的情況發生。

此外，ChatBOT熱潮帶動AI伺服器出貨量，除了帶動高頻寬記憶體（HBM）的討論度上升，間接提升Server DDR5 RDIMM 128GB的採購動能，為媒合GPT4.0的運算架構，故高容量RDIMM的需求在第2季初明顯提升，且多集中在美系雲端服務供應商（CSP）。

而128GB RDIMM因目前現行的DDR5 mono die以16Gb為主，堆疊至該容量需要TSV（Through Silicon Via）來做垂直架構的矽穿孔封裝，而主要供應方的TSV產線並未能在短期增加，此將進一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模組的價格，有別於目前DDR4與其他DDR5產品的報價仍處下行的情況。

整體而言，由於DDR5模組設計較DDR4多了額外的PMIC零組件，匹配上明顯存在更多風險，加上客戶普遍推遲伺服器新平台機種量產，因而即便DRAM原廠自2022年初就陸續送樣給CPU廠與各買方驗證，但實際問題發生直到近期新平台逐漸放量才浮現，集邦認為本次事件衍生的DDR4與DDR5價差變化將反應在第2至第3季，後續隨著新製程產品開始放量後，價差才會收斂。