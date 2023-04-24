研調：英特爾超微等伺服器DDR5傳出問題 估報價跌幅收斂

集邦科技（TrendForce）今（24）日出具分析報告指出，伺服器新平台Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機種量產在即，但近期市場上傳出Server DDR5 RDIMM的PMIC匹配性問題，目前DRAM原廠與PMIC廠商均已著手處理。TrendForce認為，該情況將產生兩種影響，首先，由於僅MPS（芯源系統）供應的PMIC無狀況，DRAM原廠短期內將同步提升對芯源的採購比重。其次，目前原廠DDR5 Server DRAM生產仍停留在舊製程，短期內供給量難免受此事件影響，故預估第二季DDR5 Server DRAM價格跌幅將收斂由原預估15~20%收斂至13~18%。

集邦科技分析，如前述提及，DDR5 Server DRAM短期內供給受影響並非僅PMIC問題所導致，生產停留在舊製程也是原因之一，即便SK 海力士已逐漸提高1alpha nm的生產與銷售，但許多買方先前已驗證1Y nm，但1alpha nm尚未完成驗證，故現階段生產製程仍以三星及SK海力士的1Y nm、美光1Z nm為主，1 alpha與1 beta nm預計於今年下半年才會放量。

集邦科技分析，在DDR5 Server DRAM短期內滿足率較低的預期下，TrendForce預估4~5月DDR5 Server DRAM 32GB價格將落在至80~90美元之間，略高於原先第二季均價預估值75美元，導致DDR5與DDR4之間的價差也會變大。再者，以第二季而言，DDR4 跌幅落在18~23%，而DDR5 跌幅收斂至13~18%，因此呈現DDR4價格季跌幅大於DDR5的情況發生。