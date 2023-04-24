開工率、營收與利潤：台積電2023業績展望全分析

集微網消息，最近，半導體分析媒體Nextplatform對台積電最近的業績做了較為全面的分析。

文章認為，每三年左右自身就會出現一次經濟衰退。有時，這種衰退會導致收入下降，並且總是與矽晶圓開工率（以12英寸晶圓開工等量衡量）逐年下降有關。有時候情況十分糟糕，這種下降不僅是年度的，而且還是連續的。

2008年底至2009年初經濟大蕭條時就是如此，2015年下半年、2018年底和2019年上半年也是如此。一些下降與個人電腦和智慧型手機市場的變遷有關，另一些則與製造工藝的轉變有關。奇怪的是，在新冠疫情於2020年初襲來並持續兩年多的時候，其自身卻沒有出現經濟衰退（即連續兩個季度衰退），相反，智慧型手機、個人電腦和高端服務器處理器需求高漲，在轉向居家辦公時，台積電克服了所有這些經濟不確定性，滿足了這一巨大的需求浪潮。

諷刺的是，目前疫情已基本得到控制（即使可能並未真正結束），而台積電很難保持其晶圓廠在領先優勢和成熟晶片製造工藝上的全力運轉。這是晶片短缺的尾聲。

由於台積電是全球最重要的晶片代工廠，所以不得不問，此次經濟衰退到底是是一個「遲滯指標」，說明企業去年採購過多供應，需要消耗產能，還是一個「領先指標」，預測IT市場和全球經濟將迎來艱難時期。在互聯網泡沫破滅期間，台積電沒有那麽重要，所以並未有相關數據。但台積電放緩與全球經濟放緩之間的時機很有意思。在外界看來就像台積電有時領先，有時滯後。

台積電2023年第一季度銷售額為167.2億美元，下降4.8%，與前四季度的36.1%、36.3%、35.9%和26.7%的增長形成鮮明對比。2023年第一季度淨收入比此前幾個季度增速都快，但同比下降6.3%，為68億美元，佔總收入的40.7%。但這仍然很驚人，比台積電過去五年定的平均盈利水平高出三個百分點。

開工率衰退是真實發生的。台積電2022年第四季度12英寸晶圓產量創下歷史新高，達到397萬片，2023年第一季度產量同比下降0.6%，為370萬片。更令人不安的是，2022年第四季度的下降幅度為6.8%，2023年第一季度又下降了12.8% 。平均每片晶圓的收入仍然很高，為5181美元，在2022年第四季度達到歷史最高點，為5384美元。2018年到2021年平均每片晶圓的收入是3623美元，並且一直在逐漸上升，如下圖：

當然，原因在於台積電擁有全球最先進的計算引擎代工廠。而令台積電元氣大傷的是智能手機銷量和個人電腦晶片銷量的迅速下滑，屬於台積電稱之為“高性能計算”（HPC）的範疇，但我們可能會稱之為中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、現場可編程邏輯門陣列（FPGA）和定製專用集成電路（ASIC）。

相比之下，台積電2023年第一季度財務報告顯示，物聯網、汽車、數字消費電子產品和其他細分市場僅佔其收入的22%。有趣的是，所謂的HPC細分市場收入增長2.1%，銷售額為73.6億美元。智能手機晶片製造收入下降19.1%，我們認為，如果退出個人電腦芯片市場，即使經濟有點波動，數據中心晶片製造勢頭可能仍然很強勁。

數據中心晶片包括服務器CU、GPU加速器、FPGA、網絡轉換和路由器ASIC、SmartNIC和DPU晶片等。是否能將這些數據中心從PC和HPC領域的邊緣產品中解放出來，台積電並沒有透露這樣的信息，而且將HPC部分用作數據中心的代理是值得懷疑的，因為有很多個人電腦數據，如下圖：

主要要考慮的是台積電晶圓廠利用率正在下降。由於晶圓代工廠需要最大限度地運行才能產生利潤，這種下降總是不利於其發展，同時，台積電2022年下半年電力成本上升了15%，今年起上升了17%。而且N3工藝的爬坡量產階段和一般的通貨膨脹也在重創利潤。

考慮到這些所有因素，台積電需要削減成本。目前資本支出預算預計在320億美元至360億美元之間。台積電重申，在HPC和智能手機細分市場的敺動下，今年將大力推進3N工藝，充分利用其可承受的產能，增長今年第三季度營收，其今年晶圓產量百分比將佔位數中值。改進N3E工藝，並在今年下半年批量生產。N3和N3E的產線數量是開發周期同一時間點的5納米工藝所設定的水平的兩倍以上。

台積電的N2工藝預計將於2025年量產，CPU、GPU和定製ASIC設計也將依賴於該工藝。

台積電位於亞利桑那州的晶圓廠將從用於英偉達GPU和CPU的4奈米4N工藝開始，將於2024年開始批量生產。在島內的28奈米晶圓廠擴建計劃已被擱置，轉而採用更先進的工藝。