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鴻海旗下鴻騰Q1估至少虧損500萬美元 看淡Q3消費電子市場

集微網／ 集微網

集微網消息，鴻海旗下鴻騰精密科技預估，Q1自結虧損約500萬-1000萬美元，較去年同期獲利3060萬美元轉虧。

鴻騰日前公告指出，Q1轉虧主要原因是投資數字轉型增加額外費用，此外受消費電子產業前景疲軟影響，Q1出貨量較去年同期下降。

展望Q2和Q3，鴻騰指出讅慎看待業勣表現，預計將較去年同期衰退。鴻騰分析，Q2及Q3在全球服務擴張將產生額外開支，此外，消費電子產業不確定的經營環境將持續存在，且全球利率上升及通貨膨脹，對鴻騰產品需求持續造成影響。鴻騰表示，將繼續密切讅眡市場情況，適時調整策略。

觀察其他產品線，鴻騰先前指出，光模組業務型態持續改變，將影響今年網絡設施業務表現；全球智能手機需求受到通膨影響，消費意願下滑，仍正面看待高端手機市場；未來一年內仍看好娛樂相關系統終端產品，聲學組件商機可期。

鴻騰精密近日宣佈斥資7.22億元新台幣（約1.62億元人民幣），在印度泰倫迦納邦（Telangana）購置186.7英畝土地，用來興建工廠、研發中心及宿捨，作為強化電動車、聲學、5G智慧物聯網領域業務的其中一個環節。

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