富邦媒營業報告書出爐 將積極拓展與建構服務生態圈

富邦媒（8454）公布股東會議事手冊與營業報告書，董事長蔡明忠在報告中揭示，展望今年，將以實踐「提供物美價廉的商品與優質服務來改善人們生活」的企業使命，拓展與建構服務生態圈，以提升顧客滿意度與創造股東利益，將momo打造為消費者及供應商首選的虛擬購物平台邁進。

蔡明忠在營業報告書中指出，去年全球零售業正當積極迎向後疫時代消費新常態，隨之通膨升溫、升息與貨幣緊縮政策等考驗接踵而至。富邦媒為電商領導品牌，「挑戰」為年度營運的關鍵代表詞，不過，全年營收仍順利成功挑戰突破千億元的營收目標，此外，momo亦加速投入永續零售發展佈局，立志成為「臺灣綠色電商NO.1」以期引領產業鏈創造永續成長新契機。

富邦媒盤點了2022年的五大工作重點包含，一、商品物美價廉與永續消費並道而行。二、綠色物流推進產業競爭力。三、mo幣串聯集團服務，加速生態圈走向規模化。四、數據賦能提升客戶服務體驗。五、成為台灣電商產業ESG領航者。

富邦媒表示，「生活大小事，都是momo的事」為公司營運的核心策略，在虛擬通路無限貨架的優勢下，momo積極拓展3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等品類商品的深度與廣度，至今站上合作品牌數多達2.5萬個，集結近400萬件商品供消費者選購。

富邦媒也以智慧物流強化電商產業競爭力，用綠色物流引領企業駛向永續。momo短鏈物流佈建腳步持續向前推進，去年度全台營運的物流中心、主倉、衛星倉共達54座；而「南區物流中心」主要建築工程已陸續完成，預計今年底可加入營運；「中區物流中心」正緊鑼密鼓地籌備建置中。有關最後一哩路的擘劃，富邦媒也努力縮短商品與消費者的距離，優化物流配送服務時程，如，momo「超市快配」雙北地區3小時快訂快到配送速度有感提升。

至於「點數經濟」為客戶維繫的重要工具，亦為提升會員黏著度的催化劑。momo推出的mo幣積極擴展點數經濟的產業鏈，除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵外，再加入凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務，momo幣從串聯集團服務出發，加速生態圈走向經濟規模化。

momo雖屬數位原生企業，仍持續地推動數位轉型，以提升客戶服務力。momo建構「CDP客戶圖像標籤系統」，運用AI大數據了解消費者偏好與需求，以提升與會員的精準溝通。當消費者使用momo的服務時，「千人千面計畫」進一步根據消費者不同面貌，推薦符合需求喜好的商品。同時，momo不斷精進站內與站外搜尋服務，包含搜尋引擎最佳化SEO（search engine optimization）、圖像搜索、語音搜索等，讓消費者更快速便捷找到心儀商品。