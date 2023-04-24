外媒：比亞迪將投資2.9億美元在智利設廠
集微網消息，路透社21日報導，智利經濟發展署（CORFO）表示，比亞迪計劃在智利北部的安托法加斯塔地區建設一座2.9億美元的鋰隂極工廠。
CORFO 表示，智利政府已將比亞迪列為合格的鋰生產商，使其獲得碳酸鋰配額的優惠價格。
CORFO 在一份聲明中稱，該工廠將使用碳酸鋰作為原料，每年生產5萬噸用於隂極的磷酸鉄鋰 (LFP)，計劃於2025年開始運營並創造500個工作崗位。
CORFO執行副總裁 Jose Miguel Benavente 表示：我們希望為促進鋰價值鏈產品的生產提供有力支持。
據悉，智利是世界第二大電動汽車電池所必需的金屬生產國。
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