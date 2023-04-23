翻轉35年老廠房！鴻海虎躍總部獲UL 2799鉑金級認證

全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團宣佈，位於新北土城擁有35年歷史的企業總部虎躍廠，正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高級別的「鉑金級認證」，同時，近期美國積極設計中心Center for Active Design（CfAD）也公告，虎躍廠去年得到Fitwel三星最高等級認證案，榮獲「2022年全球最高分專案」。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，虎躍廠身為鴻海全球總部，本次取得UL2799最高鉑金級認證，具有指標性意義，虎躍廠成為集團在台灣第一座獲認證的廠區，期待能扮演領頭羊的角色，並帶領著其它廠區陸續邁向零廢生產，落實聯合國的永續發展目標。

「循環經濟」是鴻海推動ESG中，綠色環保的兩大策略之一，其中廢棄物「零填埋」是重要指標，過去鴻海在大陸，包含子公司鴻騰精密在內，衡陽廠區、昆山廠區、龍華園區、南寧園區已先後取得UL2799認證。

鴻海表示，本次獲證的虎躍總部主要以行政、研發及少量生產為主，日常營運所產生的大多是無價值且較難被有效回收再利用的生活垃圾，虎躍廠成功獲證，證明了在不同類型廠區，都能成功推動零廢的可能，而鴻海虎躍廠目前已達成100%轉化，含7%廢棄物轉化能源，真正落實零廢的目標，也是台灣第一個以生活廢棄物為主，而獲得鉑金級認證的廠區。

UL Solutions全球客戶總監閻仲秋表示，鴻海總部取得UL2799廢棄物零填埋認證最高級別鉑金級，透過以安全科學為基礎的驗證標準，這個專案也見證了鴻海團隊在達成零廢目標並實現物料循環的努力不懈。很榮幸鴻海集團將UL Solutions做為零廢目標的策略合作夥伴，期許與鴻海集團共同將此成功經驗推導至全球廠區，實現鴻海ESG願景。

鴻海科技集團中央總務梁立信處長也說，零廢棄一直是環境永續重要議題之一，也是鴻海公司實踐淨零排放，對環境保護的長期承諾。虎躍廠從去年一月正式啟動UL2799廢棄物零填埋推動專案，花了一年多的時間成功獲得認證，未來會把虎躍廠取證成功的經驗，以及努力的過程與周邊廠區分享，擴大影響力。