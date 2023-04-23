台積電高雄廠變變變 楠梓、橋頭房市賣壓升高
台積電高雄廠一再生變，元宏不動產加值服務平台統計高雄住宅待售資料指出，高雄房市賣壓在連續兩個月下降後，4月再度走高， 目前全市待售住宅約2.08萬件，較3月增加約500件，2.5%。
其中，楠梓、仁武、橋頭等台積電設廠主要受益區，賣壓月增3.5%~4.5%，明顯高於其他行政區。
台積電原本規劃在高雄楠梓興建2座廠，包含7奈米和28奈米廠，預計2024年完工量產。但台積電今年1月法說會宣布7奈米暫緩，隔了3個月，又傳出高雄廠計畫採購的28奈米機台全數取消。
台積電本月20日法說會證實高雄廠不做28奈米，但投資高雄計畫不變，將改為先進製程。
元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，，雖然台積電表示高雄設廠會持續進行，但計畫一再生變，仍讓投資人有所憂慮，從待售住宅來看，主要行政區賣壓幾乎全數升高，其中楠梓、仁武、橋頭又最明顯。
他表示，今年1月雖然台積電宣布7奈米暫緩，但因1月平均地權條例修法通過後，決定不溯及既往，讓市場投資客急售賣壓大減，2月高雄房市待售量2.2萬間，較1月2.7萬間，減少了近兩成，3月更進一步降至約2萬間。
周昆立表示，4月台積電設廠再度傳出生變，搭配Q1高雄買賣移轉件數創下近三年新低的低落買氣，賣壓下降走勢，一夕反轉，是否持續升高，值得關注。
周昆立表示，高雄各區房市這幾年因為高科技業的設廠題材房市遍地開花，三年房價漲幅至少2~3成，很多自住客、投資客進場追價買房、炒房。
其中楠梓、仁武、橋頭這些原屬高雄的蛋白區，這些年區域房市能快速成長，與護國神山台積電進駐題材有絕大的關係，隨著台積電設廠進度出現變化，近一年進場追價的投資客與自住客，買在高點的可能性已大增。
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