翻轉35年老廠房！鴻海虎躍總部獲UL 2799鉑金級認證

鴻海（2317）（今日宣布，位於新北土城擁有35年歷史的企業總部虎躍廠，正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高級別的「鉑金級認證」！同時，近期美國積極設計中心Center for Active Design（CfAD） 也公告，虎躍廠去年得到Fitwel 三星最高等級認證案，榮獲「2022年全球最高分專案」！

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示：「虎躍廠身為鴻海全球總部，本次取得UL2799最高鉑金級認證，具有指標性意義！虎躍廠成為集團在台灣第一座獲認證的廠區，期待能扮演領頭羊的角色，並帶領著其它廠區陸續邁向零廢生產，落實聯合國的永續發展目標。」

虎躍廠Fitwel認證榮獲2022年全球最高分專案。「循環經濟」是鴻海推動ESG中，綠色環保的兩大策略之一，其中廢棄物「零填埋」是重要指標。過去鴻海在中國大陸，包含子公司鴻騰精密在內，衡陽廠區、昆山廠區、龍華園區、南寧園區已先後取得UL2799認證。

本次獲證的虎躍總部主要以行政、研發及少量生產為主，日常營運所產生的大多是無價值且較難被有效回收再利用的生活垃圾。虎躍廠成功獲證，證明了在不同類型廠區，鴻海都能成功推動零廢的可能。鴻海虎躍廠目前已達成100%轉化，含7%廢棄物轉化能源，真正落實零廢的目標，也是台灣第一個以生活廢棄物為主，而獲得鉑金級認證的廠區。

鴻海科技集團中央總務梁立信處長表示 ： 「零廢棄一直是環境永續重要議題之一，也是鴻海公司實踐淨零排放，對環境保護的長期承諾。虎躍廠從去年一月正式啟動UL2799廢棄物零填埋推動專案，花了一年多的時間成功獲得認證，這是廠區內1700多名員工一起努力的成果，也特別謝謝，同仁們的配合。未來我們會把虎躍廠取證成功的經驗，以及努力的過程與周邊廠區分享，擴大影響力」

鴻海虎躍廠UL2799鉑金級認證，我們怎麼做：從源頭減量（Reduce）出發，透過與廠區內各個產廢單位、團膳公司、便利商店以及總務單位反覆的討論與研究，尋求事業廢棄物與生活廢棄物的減量辦法，例如使用環保餐具、鼓勵同仁使用自帶杯具、採用可重複使用、重製的容器取代一次性紙箱、透過數位轉型，改變文件傳遞及資訊共享的型態來減少紙張的使用。

導入重新設計的思維（Redesign），將事業廢棄物暫存區、木棧板暫存區以及茶水間資源回收動線重新規劃設計，讓同仁可以透過清楚的標示與說明，準確地進行分類與資源回收。再利用（Reuse）方面，產線同仁歸納出Tray盤與塑膠輪盤最佳的周轉率，除了提升產品傳輸的效率，也能減少塑膠廢棄物的產生。

再回收（Recycle）方面，為了有效降低生活廢棄物的總量，除了導入部分具有前瞻廢棄物轉化技術的供應商，虎躍廠還加強員工與清潔人員的培訓，透過自主管理與二次分選，將可回收物與廢棄物做有效的分選。即便是最後已無轉化機會的廢棄物，我們仍透過廢棄物轉化能源的方式（Waste to Energy），讓其透過燃燒發電的技術，轉化殘餘的價值。其中關鍵是尋求專業處理廠商合作，讓回收的資源都可以合法且妥善處理，並提高回收項目和比例，例如紙容器、塑膠容器的回收再製；廚餘、咖啡渣、枯枝落葉的堆肥等。