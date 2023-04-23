廣達投資越南36億元 21日簽約

彭博資訊引述越南財經媒體「越南金融」（Vietnam Finance）報導，台灣的廣達電腦將到越南北部省分南定省（Nam Dinh）投資1.2億美元（新台幣36.7億元）設立工廠。「越南金融」說，廣達與南定省政府21日舉行了投資案的簽約儀式。

省政府的資料指出，廣達的工廠將設在面積22.5公頃的My Thuan工業園區第一期區域內，是廣達在全球的第九座工廠。

越南金融的這篇報導並未提及工廠預定何時完工與投產等細節。廣達是蘋果公司MacBook筆記型電腦的主要代工廠商。

廣達17日在台灣宣布，將首度赴越南設廠。不過當時向台灣媒體公開的投資金額是5,000萬美元（約台幣15億元）。現在越南當地傳來的金額，是廣達揭露的兩倍多。

廣達目前生產據點位於大陸、泰國、美國等地，以大陸產能占比最大，主要生產筆電。廣達坦言，此次前進越南，主要考量美中貿易戰對供應鏈的影響。