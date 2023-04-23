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Micro LED菁英隊出擊 搶攻2030年全球6,000億商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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市場傳出蘋果Apple Watch將導入Micro LED顯示技術，三星也規劃今年第3季量產89吋Micro LED電視，兩大國際品牌分別從小尺寸穿戴裝置及超大尺寸電視應用出擊，透露出這項次世代顯示技術已臻成熟。

包括面板雙虎友達、群創，上游化學品材料、LED晶粒廠到製造設備商莫不卯足勁加速創新技術落地，並組成「Micro LED菁英隊」，要搶攻2030年全球高達6,000億元商機。

為迎接2023年台灣Micro LED顯示器量產元年做好準備，由台灣顯示器產業聯合總會、台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會，號召永光、友達、群創、富采、錼創、彩晶、明基材等上中下游十餘家業者，共同成立台灣Micro LED菁英戰隊。

台灣顯示器產業聯合總會理事長、也是友達總經理柯富仁表示，今年已有多家企業積極投入Micro LED量產準備，包括穿戴式、電視產品，隨產品即將上市，意味產能準備、設備已到位。

他強調，Micro LED要能兼具高亮度與高解析度，技術難度無法由個別產業達成，必須跨領域整合。

LED 顯示器 電視

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