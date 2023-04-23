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矽智財廠下半年表現 值得期待

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）廠處於半導體供應鏈上游，營運展望也反映整體產業市況。目前看來，業界大多寄望下半年能見到更多復甦力道，由於市況是去年下半年迅速走緩，因此今年下半年超越去年同期水準並非難事，只是能否回到過往旺季水準值得關注。

晶圓代工IC設計廠都是IP業者客戶，其中台積電是當然指標，台積電總裁魏哲家近日在法說會中坦言，由於經濟情勢影響，終端市場需求疲軟，IC設計業庫存水位直至2022年底都高於該公司預期，且大陸疫情解封後需求復甦情形低於預估，因此今年上半年IC設計端庫存調整時間比預期長，可能到第3季才會重回更健康水準。

台積電認為，第2季將是營運谷底，下半年表現將優於上半年。外界評估，這意味相關供應鏈營運有機會跟著台積電回暖。

同時，IC設計族群多持今年下半年營運優於上半年的看法。

由於客戶對下長單還有顧慮，目前業者接獲訂單多以短期急單為主，但第2季工作天數較首季多，營收呈現季增沒有疑慮。

不過，業界對下半年市場看法變得更為保守，旺季表現能否如預期，沒人敢打包票。整體市況持續不振，廠商對自身營運表現走勢，掌控難度也提高。

台積電 IC設計 晶圓代工

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