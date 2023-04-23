IP三雄穩健 不怕半導體逆風

半導體市場復甦腳步比預期慢，矽智財（IP）廠雖為供應鏈一環，但表現相對穩健，如M31保持今年營收雙位數百分比成長目標，晶心科今年也將力拚業績再創歷史新高，力旺權利金業務估計將於下半年恢復動能。

M31去年業績大增逾三成，是成長幅度最高的一年。該公司今年首季合併營收3.12億元，年增26.3％。M31總經理張原熏表示，對今年抱持謹慎樂觀期待，期望動能從下半年逐漸提升，並寄望今年在3／5／7奈米製程IP方面有更多發展。

法人認為，即使半導體市況不如預期，影響M31客戶開案進度，不過客戶新案只是遞延，不會消失。M31不只本季業績持續成長無虞，下半年營收表現有機會逐季增加，全年營運高峰在第4季。

據了解，在3奈米製程產品方面，M31去年已有相關業績貢獻，今年將視研發進度持續階段式認列。M31去年7奈米以下先進製程占授權金收入比重已超過一成。

晶心科去年每股純益締造7.03元新紀錄。今年第1季合併營收2.25億元，季減27.2％、年增6.6％。法人指出，晶心科上半年仍有供應鏈庫存調整因素存在，營運表現可能較為平淡，但進入第3季，將有新產品推出與新客戶量產，有望為其帶來業績動能，全年將首度挑戰年營收達10億元以上。

晶心科目前已有AI加速器、固態硬碟（SSD）應用等大客戶，在新產品布局方面，該公司表示，其RISC-V產品發展，中階45系列產品有NX45V、AX45MPV等，可支援大量資料處理，符合客戶新興應用如AI領域。另外，高階新品有AX65等，效能可達已出貨45系列產品的二倍。

在力旺方面，去年營收與獲利雙創新高。今年第1季合併營收6.67億元，季減26％、年減8.1％，主要是受到晶圓代工廠利用率下降影響，但仍為歷年同期次高水準。

力旺提到，去年最早調整庫存的業者已逐漸恢復在晶圓代工廠投片，且客戶新產品第2季也會投片，估計權利金業務將於下半年恢復動能。授權金方面，預期PUF技術在今年會帶來較多挹注。