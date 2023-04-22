郭台銘強調 台灣最不需要的就是「戰爭」

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（前排左）。郭辦／提供
鴻海創辦人郭台銘（前排左）。郭辦／提供

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（22）日在臉書貼文表示，今晚來到新竹，展開第一場地方座談會，向現場350位好朋友分享：「為什麼台灣需要一位跳脫傳統的政治領袖？」如果你現在28歲，那麼20歲那年，你曾投下人生中第一張總統選票。8年過去，再問當時那句話，「你過得好嗎？」你的答案一樣嗎？

他指出，這些年來，執政黨為了贏得選戰，不斷操弄反中，讓人民集體仇中的策略，雖然達成勝選的目的，但回顧8年來的各項數據，會發現這個短視近利的政治策略，犧牲了台灣的未來，一步步將社會百業推向現在的的窘境，讓人民生活越來越困難。「這條路如果繼續走下去，只會越來越糟糕。」

郭台銘說，在企業管理上，當有錯誤的策略導致危機發生，必須要做的就是「立刻停止！」，並在確認危機範圍後即時反應處理，最後在錯誤的經驗中成長前進。

他認為，這段時間內，從未看到執政黨做出任何反省與修正，不只造成台灣經濟逐年衰退，致使黑道詐騙盛行，還讓不足的警力調往水庫、發電廠。扛起針刺飛彈準備打戰？這樣的作法簡直荒腔走板。

郭台銘說，有人說他是政治新人，只會經商，不懂得如何贏得選戰。但反而要感謝過去40年來，在國際經商中累積的談判、合作經驗，讓他能站在人民的角度去思考，台灣真正需要的是什麼？

他指出，首先要強調，台灣最不需要的，就是「戰爭」！烏俄戰爭發生一年多以來，世界各國得到共同的警惕——當兩個國家情勢失控開戰後，不只雙方面臨難以承受的崩壞與痛苦，世界經濟體系也會受到嚴重的影響。

然而此刻，世界各國卻都認為：「台灣會是下一個烏克蘭」，甚至著手進行後續的避難計畫；這樣的國際狀況非常不樂觀，無論是經濟發展、科技合作、文化交流，勢必都會受到影響。

鴻海創辦人郭台銘（中）。郭辦／提供
鴻海創辦人郭台銘（中）。郭辦／提供

飛彈 黑道 詐騙

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