2023 台積心築藝術季以「詠嘆青春」為題，要為新世代藝術家築舞台

2023 台積心築藝術季今（22）日起盛大開鑼，在橫跨近三個月中，涵納超過40場精緻的藝文展演於新竹、台中及台南陸續展開，其中由大新竹在地學子主演的《青春絮語 2023風城版》與首度蒞臨風城的小提琴巨星曾宇謙與「柏林愛樂巴洛克合奏團」，將帶來韋瓦第的四季協奏曲及大師班等精彩演出及教育活動，都令大新竹地區民眾引頸期待。

台積電文教基金會曾繁城董事長表示，台積心築藝術季自 2003年開始舉辦，迄今已走過20年。一路以來，新竹市、新竹縣政府以及藝文團隊的支持持續注入藝文能量，使得心築藝術季不斷地茁壯，展演的範圍從新竹拓展至台中、台南，心中十分感激。今年台積心築藝術季主題為「詠嘆青春」，希望能夠藉由心築藝術季的展演平台，提供青年藝術家更寬闊的舞台，也在今年的藝術季中加入多場的教育活動，讓藝術教育的種子能夠持續地向下扎根。

新竹市高虹安市長指出，新竹市府支持藝文活動不遺餘力，青年政策更是施政核心；今年台積心築藝術季邀請新竹市府共同舉辦「青春絮語 2023 風城版」，由「不然，B 計畫」藝術總監涂也斐帶領大新竹地區具戲劇潛力的學生演員於親水公園圓形廣場進行戶外舞蹈行動劇。新竹市政府也在北大公園周邊舉辦「戀愛」主題的特色市集，期望能吸引更多的民眾來見證大新竹學子的戲劇才華。感謝台積電文教基金會舉辦台積心築藝術季提供青少年展現自我的舞台，未來市府也將持續為培育社區青年藝術人才挹注能量。

除了青少年舞蹈劇場，本屆心築藝術季亦邀請小提琴巨星曾宇謙與「柏林愛樂巴洛克合奏團」為新竹樂迷帶來一場精緻巴洛克音樂的演奏會。本場演出深受民眾期待，啟售不到一小時內全數票券即售罄。「牛耳藝術」藝術總監牛效華說明，為了彌補有限票券的遺憾，在台積電文教基金會的支持下，將特別舉行大師班，由曾宇謙親自指導新竹高中音樂班邱祐嘉，同時邀請六百名習樂學子見習，拓展其藝術視野； 台北曲藝團團長葉怡均則十分喜悅地表示，今年適逢北曲30周年，非常榮幸「北曲．三十而麗」能為本屆藝術季開幕節目，這次演出不僅涵納相聲名家朱德剛、樊光耀，青年相聲演員宋明翰、吳胤頡等新一代創作者，也將以新世代的語言展現相聲藝術的魅力。